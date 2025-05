Hatay Defne'de gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarında ağırlıklı olarak DİSK, GENEL İŞ ve EĞİTİM-SEN ağırlıklı olarak katıldığı kutlamalara birçok sivil toplum kuruluşlarında destek vermesi ile büyük bir coşkuyu'ya dönüştü.

Verilen demeçlerin ana hatları hak hukuk adalet vurgusu yapıldı.

Şu an Silivri'de ve değişik hapishanelerde tutuklu olan yönetici gazeteci ve öğrencilerin bir an önce özürlüklerine kavuşması ayrıca Suriye'de ki katliamın bir an önce durdurulması mesajı öne çıktı.