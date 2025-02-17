Defne'de beton santralleri ve taş ocaklarına tepkiler artıyor

Mehmet Burğaç / Hatay

Hatay'ın Defne ilçesinde bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının Çevre koruma derneği başkan ve üyelerinin, Hatay tabipler odasından temsilcilerin de bulunduğu topluluk şehrin merkezinde bulunan beton santralinin önünde basın açıklaması yaptılar.

Yapılan açıklamalarda depremin hemen ardından molozlar kaldırdığı günden itibaren sürekli ikaz ettikleri toz ve asbest tehlikesine dikkat çekerek gündeme getirdikleri konuları şu anda insanların yaşam alanları olan bölgelere çok yakın beton santrallerinin insan sağlığını çok derinden etkileyeceğini ayrıca Antakya'da bulunan büyük Atatürk Parkı'nın ağaçlarına da çok zarar verdiğini insanların orayı kullanamaz hale geldiğini bu yıkımı durdurulması gerektiğinin altını çizerek hükümete sert eleştirilerde bulunuldu.

İleride yaşanacak sağlık problemlerinin tek suçlusunun hükümetin olacağının altını çizdiler. Defalarca basın açıklaması yaptıklarını ama hiçbir bürokrattan bununla ilgili önlem alınmadığını ifade ettiler.