Defnenin yararları

Yaprakları sirke ile kaynatılıp gargara yapılırsa diş ağrılarını keser.

Kuru bakliyatların ( fasulye, nohut, mercimek vb.) içine konursa güvelenmesini veya böceklenmesini önler.

Ateşi düşürür, terletir.

Çayı içilirse şiddetli baş ağrılarına iyi gelir.

Kaynatılan suyuna oturmak suretiyle mesane hastalıklarını iyileştirir.

Kaynatılan suyuyla banyo yapılırsa vücudu uyarıp zindeleştirir,kadınlarda görülen adet sancılarına ve akıntılara iyi gelir.

İştahı açar, hazmı kolaylaştırır.

MEYVESİNİN YARARLARI

Meyvesinin iki tanesi dövülüp yenilirse sancının her türünü keser. Defne meyvelerinden elde edilen yağın antiseptik özelliği vardır. Bu yağdan da defne sabunu üretilmektedir. Defne sabunun çok fazla faydası vardır.

DEFNE SABUNUNUN YARARLARI

Antiseptik özelliğinden dolayı tüm vücut parazitlerine ve mantar hastalığına karşı çok etkilidir. Saçların kepeklenmesini ve dökülmesini önler. Ergenlik sivilcelerine, saç diplerindeki yaralara iyi gelir. Derideki gözenekleri açar. Bu yüzden cildi güzelleştirir.