Değeri tam 30 milyon lira! Dünyaca ünlü mücevher mağazasında hırsızlık şoku: Polise yakalanınca küpeleri yuttu

ABD'nin Florida eyaletinde bir kişinin çaldıktan sonra yuttuğu yaklaşık 769 bin dolar değerindeki küpelerin mağazaya iade edildiği bildirildi.

Orlando Polis Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 26 Şubat'ta ünlü bir mücevher mağazasında hırsızlık yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Jaythan Gilder isimli hırsızın, girdiği mücevher mağazasındaki özel koleksiyon takıları görebilmek için Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi davrandığı ve daha sonra görevlilerin dikkatini dağıtarak yaklaşık 769 bin dolarlık küpeler ile 575 bin dolarlık bir yüzükle kaçtığı kaydedildi. Gilder'ın kısa süre sonra yakalandığı ve röntgen muayenesinde çaldığı küpelerin midesinde olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, günlerce hastanede gözetim altında tutulan hırsızın vücudundan küpelerin doğal yollarla çıkarıldığı ve yetkililer tarafından teyit edildikten sonra mağazaya teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.