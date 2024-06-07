Değerli öğretmenim geleceğe ışık tutan yıldızlar programı başlıyor

Hayata geçtiği 2013 yılından bugüne kadar 190 binden fazla öğretmene ulaşan Değerli Öğretmenim Geleceğe Işık Tutan Yıldızlar Programı, Eğitimin Yıldızlarını arıyor! 20 milyon öğrencisi olan Türkiye’nin eğitim alanında karşılaştığı problemlere yaratıcı çözümler sunmayı hedefleyen program, yeni dönemde eğitimle ilgili proje, öneri ya da iş fikri olan eğitimcileri destekleyecek.

Anadolu Vakfı’nın hayata geçirdiği “Değerli Öğretmenim Geleceğe Işık Tutan Yıldızlar Programı” Prof. Dr. Selçuk Şirin ve ekibi ile yeni döneme hazır. 11 yıl önce, “Gençlerimizi yetiştiren Değerli Öğretmenlerimizi eğitim ve gelişim programlarımız ile destekliyoruz” diyerek hayata geçen “Değerli Öğretmenim Programı”, eğitim alanında hızla değişen gündem ve teknolojiler ışığında yeniden tasarlandı.

Eğitim dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Selçuk Şirin’in danışmanlığında tasarlanan “Değerli Öğretmenim Geleceğe Işık Tutan Yıldızlar Programı” başarılı, mutlu ve sağlıklı öğrenciler yetiştirmek için yaratıcı çözümler geliştiren eğitimcilere destek verecek. Program bu dönem, çözümün bir parçası olmayı hedefleyen, eğitim alanında proje, öneri ya da iş fikri olan eğitimcilere ulaşmayı hedefliyor.

Anadolu Vakfı Genel Müdürü Evrim Hizaler, programla ilgili olarak “Toplumu geleceğe taşıyacak eğitimcilerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırarak hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla çıktığımız yolda, Anadolu’dan dünyaya örnek olacak uygulamalar ve Eğitimin Yıldızlarını bulmayı hedefliyoruz,” dedi.

Prof. Dr. Selçuk Şirin ise yeniden tasarlanan programla ilgili “Reform deyince akla önce eğitim geliyor. Çünkü artık hayatımız çok hızlı değişiyor; okulların ve eğitimin de buna ayak uydurması gerekiyor. Bu anlamda yeni nesil sorunlarla karşı karşıya olduğumuz çok açık ve bu sorunlara yaratıcı çözümler geliştiren daha çok eğitimciye ihtiyacımız var. İşte amacımız bu eğitimcilerle birlikte yola çıkmak ve her sene 24 eğitimciye projesini hayata geçirmesi için destek vermek” dedi.

DEĞERLİ ÖĞRETMENİM PROGRAMI’NIN HAYALDEN GERÇEĞE ATÖLYELERİ

Yeni nesil problemlere yaratıcı çözümler sunmak isteyen eğitimcilere destek vermek amacıyla tasarlanan program “Hayalden Gerçeğe” temasıyla 3 farklı modülde uygulanacak. www.degerliogretmenim.com adresinden başvuran katılımcılar, çevrimiçi gerçekleşecek sertifikalı atölyelerde Türkiye ve dünyanın önde gelen akademisyen, girişimci ve fikir önderleriyle buluşma fırsatı yakalayacak.

Eğitimin Yıldızları Zirvesi:

Atölyelerin sonunda seçilen 24 eğitimci, projelerine yönelik birebir mentorluk alacak ve İstanbul’da gerçekleştirilecek Eğitimin Yıldızları Zirvesi’ne katılmaya hak kazanacak. Zirveye katılan eğitimciler ‘’Anadolu Vakfı Eğitimin Yıldızları’’ olarak kabul edilecek ve projeleri, ‘’Yıldız Projeler’’ olarak tüm Türkiye’ye tanıtılacak.