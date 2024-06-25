Değişiklik sonrası atamalar başladı. Görevi bizzat Erdoğan’dan aldı

Kaynak: İHA
Değişiklik sonrası atamalar başladı. Görevi bizzat Erdoğan’dan aldı

AKP’de yaşanan değişim sonrası görevden alınan il başkanları yerine getirilen isimler belli olmaya başladı.

AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından, AKP'nin il teşkilatlarında değişiklik yapılması bekleniyordu ve bu değişim için adımlar atıldı.

7 ŞEHİRDE İL BAŞKANI DEĞİŞİKLİĞİ

AKP'de Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyon illerinin il başkanları değiştirildi.

AKP ADIYAMAN İL BAŞKANLIĞI’NA ATAMA

Alınan karar sonrası AKP Adıyaman İl Başkanlığına Faruk Bülent Kablan getirildi. Eski İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu'nun istifasının ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Faruk Bülent Kablan, AKP Adıyaman İl Başkanı olarak atandı.

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Görevlendirme belgesini AKP Genel Merkezinde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Kablan, bu önemli görevi kendisine layık gören herkese teşekkürlerini iletti.

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