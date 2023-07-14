Değişim çağrısıyla CHP'nin gündemindeydi. CHP'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarının ardından CHP'de yaşanan değişim rüzgarının en çok dikkat çeken isimi oldu.

Uzun süredir değişim haberleri ile gündemde olan Ekrem İmamoğlu, bu kez hakkında açılan dava ile gündeme geldi.

Seçimlerden önce Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan Ekrem İmamoğlu hakkında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ve siyasi yasak talep edildi.

İMAMOĞLU DAVASINA CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İMAMOĞLU’NA AÇILAN KUMPAS DAVASIDIR”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, İmamoğlu hakkında, Şadi Yazıcı’ya yönelik sözleri nedeniyle açılan davaya ilişkin şöyle konuştu:

Bu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza daha önce yapılanlar gibi açılan bir kumpas davasıdır. O toplantının videoları var. O toplantıdaki videolara bakıldığında belediye başkanımızın ortalığı sakinleştirmeye çalıştığı, sözlerinde de eleştiri dışında hiçbir hakaret olmadığı açık ve net bir şekilde görülüyor.

"BİR ÇAY, BİR SİMİT BİLE VATANDAŞA LÜKS"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, son dönemde yapılan zamlara tepki gösterdi. Vatandaşın yaşadığı maddi zorluğa dikkat çeken Öztrak “Artık bir çay, bir simit bile vatandaşa lüks oldu. Geçtiğimiz ay yapılan yüzde 43 dev zammın ardından çaya bu ay da yüzde 9,5’luk bir zam daha geldi. Çiğ süt fiyatlarına yüzde 35 zam geldi. Bu da önümüzdeki günlerde market raflarındaki süte, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerine zam demek. Enflasyon, son aylarda baz etkisiyle bir miktar düştü. Ama bu etki bitti. Önümüzdeki aydan itibaren TL’nin değer kaybetmesi, dolaylı vergilerin, harçların artırılması ve zamlar nedeniyle enflasyon yeniden hızlanacak” dedi.

“NATO TOPLANTISINDA HİÇBİR ŞEYİ KABUL ETTİREMEMİŞSİNİZ”

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsveç’in NATO üyeliğine olumlu yaklaşmasıyla ilgili şunları söyledi:

Daha 15 gün önce İsveç’e, ‘Boşuna uğraşma, sen Kur’an’ın yakılmasına müsaade ettiğin sürece, sizin NATO’ya girmenize ‘evet’ demeyiz’ diye meydanlarda caka satarken, Türkiye’ye gelecek İsveç heyetlerine, ‘Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. NATO’ya girmelerine izin vermeyiz’ diyerek kapıdan kovalarken birden çark etti.

Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliğine onay verdi. Ama samimiyetsizlikte burada da zirve yaptı. Siz İsveç’in NATO üyeliğinin önünü açarken, İsveç mahkemeleri, Litvanya dönüşü uçağınızın tekeri yere değmeden terör suçlamasıyla istediğiniz 2 kişiyi iade etmeyeceğini açıklıyor. Öyle görünüyor ki; siz bu NATO toplantısında hiçbir şeyi kabul ettirememişsiniz.

"BİRBİRİMİZİ SUÇLAMAYACAĞIZ, BİRLİKTE DOĞRULARI BULACAĞIZ"

Öztrak, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili de “Bu ülkenin aydınlık yarınlarına inananlar olarak dayanışma içinde yaklaşan seçimlere hazırlanmalıyız. Kendimize güveneceğiz, birbirimizi suçlamayacağız, birlikte doğruları bulacağız” dedi. (DHA)