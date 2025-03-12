Değiştirmeyen sürücü yanacak 9 bin TL cezası var. Bakanlık açıkladı. Yüzbinlerce araçta var

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
Değiştirmeyen sürücü yanacak 9 bin TL cezası var. Bakanlık açıkladı. Yüzbinlerce araçta var

İçişleri Bakanlığı, trafikte görüş kaybına neden olan fabrika çıkışı harici beyaz far kullanımını yasakladı. Bu yıl içinde yürürlüğe girecek düzenlemeye uymayan sürücülere 9.267 TL ceza kesilecek, tekrarı halinde araç trafikten men edilecek.

İçişleri Bakanlığı, trafikte karşıdan gelen sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyen fabrika çıkışı harici beyaz far kullanımını yasakladı. Bu yıl yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, kurala uymayan sürücülere 9.267 TL para cezası uygulanacak.

Yetkililer, beyaz farların özellikle gece sürüşlerinde ciddi görüş kayıplarına yol açarak kazalara sebebiyet verdiğini belirtiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yasağın sürücü güvenliğini artırmak için getirildiği vurgulandı.

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DENETİMLER ARTACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte trafik ekipleri denetimleri sıkılaştıracak. Uyarılara rağmen farlarını değiştirmeyen araç sahipleri, trafikten men edilme riskiyle karşılaşacak. Özellikle modifiye araçlarda sık görülen beyaz farların, araç muayenelerinden de geçemeyeceği açıklandı.

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Fabrika çıkışı dışında sonradan takılan LED ve xenon farların tamamen yasaklanacağını belirten yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için araçlarını bir an önce uygun hale getirmeleri gerektiğini söyledi.

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Bu karar, sürücülerin daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşaması ve trafik kazalarının önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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