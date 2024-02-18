Değnekçilik yapan şahıs suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
Değnekçilik yapan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul Beyoğlu’nda değnekçilik yaptığı belirlenen şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ilçesi Tersane Caddesi üzerinde Y.T. isimli şahsın cadde üzerinde bulunan park alanlarına park yapan sürücülerden izinsiz şekilde ödeme aldığını tespit etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Değnekçilik yapan şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanırken, hakkında “Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek” maddesinden adli işlem başlatıldı.

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