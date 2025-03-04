‘Deha’ dizisinde neler oluyor?

Show TV’nin sezona güzel bir başlangıç yapan dizisi ‘Deha’nın son zamanlarda aldığı reytingler sonrası ‘Deha’da neler oluyor?’ sorusu sorulmaya başlandı. Önceki akşam yayınlanan 22. bölümde Total’de aldığı 3.26 reytingle 10., AB’de aldığı 3.28 reytingle 8. ve ABC’de aldığı 4.24 reytingle 6. sırada yer alan dizinin geçen hafta olduğu gibi bu hafta da reytinglerdeki düşüşü devam etti.

Ahsen Eroğlu ve Aras Bulut İynemli’nin harika uyumu, izleyicinin gönlüne taht kurmuştu. İkilinin hem sahneleri hem de oyunculuk performansları, sadece reytinge etki etmiyor aynı zamanda sosyal medyada da çok konuşuluyordu. Eroğlu’nun ayrılığı sonrasında dizi, ciddi bir izleyici kaybı yaşadı. Her ne kadar kadroya yeni oyuncular dâhil olsa da bir dizinin ayarlarıyla oynandığı zaman ne yaparsanız yapın, o iş bir yerden sonra yürümüyor. Bunun örnekleri çok var.

Böyle giderse, ‘Deha’ sezon sonunu zor görür gibi geliyor. Umarım, yanılırım.

Devran İskender’den ‘Şeref Duyarım’

Devran İskender, yeni şarkısı ‘Şeref Duyarım’ı 2K Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Burçin Birben’e ait şarkının düzenlemesini Sezgin Gezgin yapmış. Şarkı, hem müzikal altyapısı hem de Devran İskender’in kendine has yorumuyla dikkat çekiyor. Duygu yüklü sözleri ve güçlü melodisiyle dinleyicileri derinden etkileyecek şarkı; aşk, hasret ve içten gelen samimi hisleri anlatan sözleriyle müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Devran İskender, yine harika bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

Kalıpları kıran bir sanat manifestosu

Işıl Dural ve Saynur Bilginer’in ‘Delilik-Sınırların Ötesinde’ adlı resim ve seramik sergisi, Evrim Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sanatın iki disiplinini sıra dışı bir manifestoyla buluşturan sergide; 24 seramik heykel ve 44 adet yağlı boya, karakalem, füzen gibi farklı tekniklerle üretilmiş eser yer alıyor. Işıl Dural, sergideki işlerin zamansız ve mekansız bir yolculuğun izleri olduğuna dikkat çekerken Saynur Bilginer de heykel ve seramiğin kesişiminde yer alan bu eserlerin formun ve hikâyenin kusursuz bir uyumla buluşabileceğini gözler önüne serdiğine vurgu yapıyor.

Sergi, 13 Mart’a kadar Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.