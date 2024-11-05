Deha dizisindeki o sahne sosyal medyada olay oldu

Show TV'de ekrana gelen DEHA dizisinde yine gönderme yapıldı. Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli dizideki bir sahnede yıllar önce rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisine atıfta bulunuldu. Yıllar önce Mete rolü ile oku binası önündeki görüntülere Deha dizisinde adeta selam verildi.

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu'nun rol aldığı dizide göndermeli sahneler de dikkat çekiyor. Sevilen dizide geçtiğimiz günlerde komedi dizisi Prens'in bir repliğine yer verilirken yine yayınlanan bir bölümünde Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun gözaltına alınıp ifade vermesi ile sonlanan tahliye kutlamasına da yine gönderme yapıldı.

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Dizideki bu geçmişe ve gündeme yönelik gönderme yapılan sahneler sosyal medyada çok paylaşıldı.

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