Deha dizisindeki o sahne sosyal medyada olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Deha dizisindeki o sahne sosyal medyada olay oldu

Deha dizisinde Aras Bulut İynemli, ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisinde canlandırdığı Mete karakterine gönderme yaptı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Show TV'de ekrana gelen DEHA dizisinde yine gönderme yapıldı. Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli dizideki bir sahnede yıllar önce rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisine atıfta bulunuldu. Yıllar önce Mete rolü ile oku binası önündeki görüntülere Deha dizisinde adeta selam verildi.

aras.jpg

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu'nun rol aldığı dizide göndermeli sahneler de dikkat çekiyor. Sevilen dizide geçtiğimiz günlerde komedi dizisi Prens'in bir repliğine yer verilirken yine yayınlanan bir bölümünde Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun gözaltına alınıp ifade vermesi ile sonlanan tahliye kutlamasına da yine gönderme yapıldı.

Akıllara tek bir isim geldi Dilan Polat! Deha dizisinin kara para aklama sahnesi olay olduAkıllara tek bir isim geldi Dilan Polat! Deha dizisinin kara para aklama sahnesi olay oldu

Dizideki bu geçmişe ve gündeme yönelik gönderme yapılan sahneler sosyal medyada çok paylaşıldı.

‘Deha’daki Atatürk detayı‘Deha’daki Atatürk detayı

Son Haberler
Narin cinayetinde yeni gelişme. Arkadaşları her şeyi anlattı
Narin cinayetinde yeni gelişme. Arkadaşları her şeyi anlattı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilik sistemi açıklaması. Canlı yayında detayları anlattı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilik sistemi açıklaması. Canlı yayında detayları anlattı
Levent'teki AVM'nin güvenlik kulübesinde yangın
Levent'teki AVM'nin güvenlik kulübesinde yangın
Erdoğan tek imza ile borçlarını sildi
Erdoğan tek imza ile borçlarını sildi
Deha dizisindeki o sahne sosyal medyada olay oldu
Deha dizisindeki o sahne sosyal medyada olay oldu