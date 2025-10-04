‘Deha’ dizisine Seul’den ödül

Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin yer aldığı ‘Deha’, önemli bir uluslararası başarı kazandı.

Geçtiğimiz sezon Show TV’de ekrana gelen yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı Ay Yapım imzalı dizi, uluslararası televizyon endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan 20. Uluslararası Seul Ödülleri’nde ‘En İyi Yabancı Dizi’ ödülünü aldı.

Dizi, aynı zamanda Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Türk yapımlar hariç Brezilya ve İspanya yapımı dizilerin de yarıştığı ‘En iyi Telenovela’ dalında bu yıl aday gösterilen tek Türk dizisi olarak bir başarıya daha imza attı. Heyecanla beklenen ödül töreni, 24 Kasım’da New York’ta gerçekleşecek.

Manifest’in ‘Rüya’sı gerçek oldu

Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep’ten oluşan Manifest Grubu, yeni şarkısı ‘Rüya’yı Hypers Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Ateş Atilla’ya, düzenlemesi ise Özcan Sayın’a (Justsayin) ait şarkı, grubun modern müzik anlayışını farklı türlerle harmanlıyor. Şarkıya Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. ‘Rüya’, Manifest için yalnızca yeni bir single değil; aynı zamanda hayranlara büyülü bir deneyim yaşatmayı hedefleyen özel bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

Dinleyicileri sihirli bir evrene davet eden grup, hoş bir çalışmaya imza atmış.

‘Adile’ vizyon için gün sayıyor

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, senaryosu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan ve başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı BKM imzalı ‘Adile’, 5 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak.

Film; sahne ışıkları altındaki neşesiyle tanınan ancak kendi yaşamında büyük sınavlardan geçen Adile Naşit’in hayatının farklı dönemlerinden kesitleri anlatıyor. Yapım sürecinde hikâyenin ruhunu yansıtmak için özenle hazırlanan kostümler, titizlikle seçilen çekim mekânları ve hikayenin estetiğine uygun set tasarımlarıyla güçlü bir görsel dünya kuruldu.

Meltem Kaptan, Adile Naşit’in kendine has gülüşünü, ses tonunu ve enerjisini yakalamak için haftalarca süren yoğun bir hazırlık sürecinden geçti.