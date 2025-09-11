Deha'dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu'nun yeni partneri belli oldu

Deha'dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu'nun yeni partneri belli oldu

Show Tv'nin izlenme rekoru kıran dizisi Deha'da başrol apar topar ayrılan Ahsen Eroğlu’nun ani ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Eroğlu'nun yer alacağı dizideki yeni partneri belli oldu.

Başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Deha dizisinden final öncesi ayrılan Ahsen Eroğlu’nun ani vedası uzun süre konuşulmuştu.

Projeden ayrılır ayrılmaz bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu TMC imzalı ve kod adı 'Kadife Kelepçe' olan diziyle anlaştı.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Seda Bakan, Uğur Güneş, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide rol alacak olan Eroğlu'nun yeni partneri Kuruluş Osman'dan ayrılan Emre Bey oldu. Kadife Kelepçe 17 Eylül’de sete çıkacak.

