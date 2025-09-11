Deha'dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu'nun yeni partneri belli oldu

Başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Deha dizisinden final öncesi ayrılan Ahsen Eroğlu’nun ani vedası uzun süre konuşulmuştu.
Projeden ayrılır ayrılmaz bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu TMC imzalı ve kod adı 'Kadife Kelepçe' olan diziyle anlaştı.
PARTNERİ BELLİ OLDU
Seda Bakan, Uğur Güneş, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide rol alacak olan Eroğlu'nun yeni partneri Kuruluş Osman'dan ayrılan Emre Bey oldu. Kadife Kelepçe 17 Eylül’de sete çıkacak.