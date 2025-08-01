Deha'nın Cesur'u Taner Ölmez'in yeni durağı belli oldu: ‘İmam Gazali’ rolüyle şaşırtacak!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Deha'nın Cesur'u Taner Ölmez'in yeni durağı belli oldu: ‘İmam Gazali’ rolüyle şaşırtacak!

Son olarak Deha dizisinde hayat verdiği 'Cesur Karan' karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Taner Ölmez'in yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu Akli Film’in TRT tabii için çekeceği projeyle anlaşmaya vardı.

Medcezir, Yüz Yüze, Mucize Doktor, Kadın ve Deha gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Taner Ölmez'in yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu.

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Ölmez, Akli Film’in TRT tabii için çekeceği ünlü İslam alimi “İmam Gazali”nin hayat hikâyesini anlatacak proje için anlaşmaya vardı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Emre Konuk’un yazdığı diziyi Sedat İnci yönetecek. 30 bölümden oluşacak dizinin çekimleri ise ağustos ayında başlayacak.

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Dizinin oyuncu kadrosu için görüşmeler sürüyor.

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TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986’da Tunceli’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencisi olan Taner Ölmez, birçok dizi ve reklam filminde yer aldı.

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Genç oyuncu, İstanbul’un Altınları dizisindeki performansıyla dikkat çekti. Kapalıçarşı, Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez, Kayıp Şehir dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

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Ülker Albeni, Ülker Sunny, Piyale Pigafest, Turkcell, Finish, Lysol reklamlarında oynadı. 2012’de Osman Sınav’ın yönettiği Uzun Hikâye filmiyle sinemaya adım attı.

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2013-2015 yıllarında Star TV’de yayınlanan ve The O.C. dizisinden uyarlanan, reyting rekorları kıran Medcezir’de Mert Asım Serez karakterini canlandırdı. 2014’te Katil Joe tiyatro oyunundaki başarısıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü’nü kazandı.

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2015’te Kırık Kalpler Bankası filminde başrol oynadı. 2016’da Star TV’de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Genç Osman’ı canlandırdı. 2018’de Müslüm Gürses’in hayatını anlatan Müslüm filminde Ahmet Akbaş karakterini oynadı.

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2019-2021 yıllarında FOX’ta yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandırdı. 2024 Eylül’ünden itibaren Deha dizisinde “Cesur” adlı başrol karakterini oynuyor.

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Barabar adlı müzik grubunun vokalistidir.

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28 Haziran 2021’de oyuncu Ece Çeşmioğlu ile evlendi. 24 Mart 2022’de kızı Zeynep, 14 Mart 2024’te oğlu Hazar doğdu.

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