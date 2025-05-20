‘Deha’yı finale götüren nedenler

Show TV’de 22 Eylül 2024’te ekran yolculuğuna başlayan ‘Deha’, Pazar akşamı yayınlanan 31. bölümüyle son kez izleyici karşısına çıktı. Dizi, Total’de aldığı 1.93 reytingle 5., AB’de aldığı 1.63 reytingle 3. ve ABC1’de aldığı 2.15 reytingle yine 3. oldu.

Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez, Melis Sezen, Onur Saylak, Uğur Polat gibi isimlerin yer aldığı ‘Deha’, dizide Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu’nun 16. bölümde ayrılmasıyla çok kan kaybı yaşadı. Bir türlü toparlanamadı. Final kaçınılmaz oldu. Devran (Aras Bulut İynemli) ile Esme, harika bir uyum yakalamıştı. Ahsen Eroğlu ve Aras Bulut İynemli’nin partnerliğini izleyici sevmişti. Hikâyenin sıcaklığı, ekran başındakileri de sarıp sarmalıyordu. Sosyal medyanın gündeminden düşmüyorlardı. Hatta bir yazımda, ikilinin bu uyumunu sürdürdüğü sürece dizinin yeni sezon onayını alabileceğini ifade etmiştim. Ama Esme’nin diziden apar topar ayrılması, reyting kayıplarını da beraberinde getirdi. ‘Deha’yı finale götüren en büyük nedenlerin başında Ahsen Eroğlu’nun diziden ayrılması geliyor. İkincisi, yaşanan ayrılığın ardından konunun tıkanması. Üçüncü neden olarak da yeteri kadar tanıtımının yapılmaması.

Sözün özü, ekranlardan bir ‘Deha’ geçti. Tüm ekibin emeğine sağlık.

Atatürk’e müzikal bir saygı duruşu

Işın Karaca ve Fatih Erkoç’un 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak hazırladıkları ‘Atam’ şarkısı, Kuzey Yapım etiketiyle yayınlandı.

Sözleri Selahattin Erhan ve Haldun İlhan’a, müziği Selahattin Erhan’a ait şarkının düzenlemesini Olcay Bağrıyanık yapmış. Evrensel pop tınılarıyla hazırlanan şarkı, ‘Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan özlem ve sevgiyi yürekten anlatıyor.

Sadece müzikal bir eser değil, aynı zamanda anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi de olan ‘Atam’, Türkiye’de evrensel pop tarzında hazırlanan ilk Atatürk şarkısı olma özelliği taşıyor. Hem duygulara hem de toplumsal bilince dokunan şarkının tüm dijital gelirleri, Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlanacak.

Mitlerden motiflere uzanan bir sergi

Troia’nın binlerce yıllık destanını iğneyle işlenmiş, dikişle anlatılmış görsel bir masala dönüştüren ‘Troia Destanı: Kumaşlarda Saklı Zaman’ sergisi, Bakırköy Sanat’ta açıldı.

Boreas Kadın ve Sanat Derneği’nin Homeros’un İlyada destanının 24 sahnesine, 24 eşsiz kırkyama eseriyle yeniden hayat verdiği sergi, İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla sanatseverlerle buluşuyor. Her biri el emeğiyle yaratılmış kırkyama eserlerinde sanat ve kültürel mirası harmanlayan sergi, hem mitlerin kumaşla buluştuğu bir bellek hem de kadın emeğinin, sanatın ve anlatıların zamana meydan okuyan gücüne bir övgü niteliği taşıyor.

Sergi, 25 Temmuz’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Bakırköy Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.