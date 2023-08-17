Dehliz gibi odada gizli oda bulundu. İşçiler içeri girdiğinde şok oldu

İrlanda’da yaklaşık 850 yıllık olan bir şatoda yapılan restorasyon çalışması sırasında gizli bir oda bulundu. Şatoda geçen yıl sadece kayıkla ulaşılabilen bir oda daha bulunmuştu.

KAYNAK: DHA
Dehliz gibi odada gizli oda bulundu. İşçiler içeri girdiğinde şok oldu

Wexford bölgesinde bulunan ve yapımı 12’nci yüzyıla dayanan Johnstown Şatosu’nu restore eden görevliler, 11 Ağustos’ta yaptıkları açıklamada, çalışmalar sırasında bir duvarın arkasında gizli bir oda bulduklarını belirtti. Açıklamada “Johnstown Kalesi'nde keşfedilen yeni oda. Kalede yeni bir odanın ortaya çıkarıldığını her gün duymuyorsunuz, aslında yeni bir oda değil, yeni bulunmuş eski bir oda diyelim!” ifadelerine yer verildi.

GEÇEN YIL DA GİZLİ BİR ODA BULMUŞLARDI

Gizli odanın, pencere doğramaları üzerinde çalışan bir marangoz tarafından tespit edildiği, daha sonra duvarın kırılarak odanın ortaya çıkartıldığı belirtildi. 20’nci yüzyılda kamu mülkiyetine giren Johnstown Şatosu’nda geçen yıl göletin yanındaki kulenin altında sadece kayıkla ulaşılabilen bir gizli oda daha bulduklarını belirten görevliler, yeni bulunan odanın uzun bir süredir kapalı olduğunu vurguladı.

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