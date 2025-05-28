Dehşet! 2 yaşındaki çocuğun acı sonu

Kaynak: İHA
Dehşet! 2 yaşındaki çocuğun acı sonu

Antalya'nın Serik ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya'da bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, evin balkonunda bulunan 2 yaşındaki İsmail Elsem, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İsmail Elsemo'nun cenazesi, adli tıpta yapılan işlemlerin ardından Serik'te toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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