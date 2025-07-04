Dehşet anı anbean kamerada! Dev alevler itfaiye ekiplerini yutuyordu

Rüzgarın da etkisiyle geniş alanlara yayılan yangınlar İzmir'i küle çevirdi. Buca ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri yükselen alevlerin arasında kaldı. Yaşadıkları korku dolu anları anbean kaydeden ekiplerinin birbirine, “Korkmayın! Camı kapatın” dedikleri duyuldu.

SPİRAL MAKİNESİNDEN SIÇRAYAN KIVILCIMLAR YANGINA SEBEP OLDU İDDİASI

İzmir'in birçok farklı noktasında çıkan yangınlar sürüyor. Buca'da çıkan yangın da bu yangınlara eklendi. İddiaya göre bir fabrika inşaatında kullanılan spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu.

OTOYOL ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPANDI

2 kişinin gözaltına alındığı olayda yangın, rüzgarın da etkisiyle yükselerek Sarnıç bölgesinden Kısıkköy'e kadar gitti. Aydın-İzmir karayolu yangın nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yangın için büyük bir çaba harcayan ekiplere gönüllü söndürme ekiplerinin yanı sıra traktörü, su tankı olan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

ALEVLERİN ORTASINDA ÖLÜM KALIM SAVAŞI

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazöz, metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerin arasında kaldı.

Adeta ateşten kapana kısılan arazöz ve içindeki görevliler, geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmayı başardı. Arazöz şoförünün soğukkanlılığı sayesinde ekip zarar görmeden alevlerden kurtuldu.

"ÖLECEKSEK DE BİRLİKTE ÖLECEĞİZ"

Arazözün içindeki görevlilerin o anlarda birbirine "Öleceksek de birlikte öleceğiz" dediği videoda duyuldu.