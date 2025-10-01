Dehşet anları! Evinin önünde domuz saldırısına uğradı

YENİÇAĞ - Artvin / Nurbay Usta

Artvin’in Şavşat ilçesinde bir kişi evinin hemen yanında yaban domuzu saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen olay, bölgede son dönemde artan yaban hayvanı saldırılarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şavşat’a bağlı Karaköy köyü sakinlerinden Abdullah Çelik (64), saat 09.30 sıralarında evinin yanındaki çayırda ağaç dallarını temizlediği sırada dere kenarından çıkan bir yaban domuzunun saldırısına uğradı.

Ailesi tarafından fark edilen Çelik, ilk olarak Şavşat Devlet Hastanesi’ne, buradaki müdahalenin ardından ise durumunun ciddiyeti nedeniyle Ardahan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlatan Çelik’in tedavisi sürüyor.

Saldırının şokunu üzerinden atamayan Çelik yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kendi evimin yanındaki çayırda çalışıyordum. Bir anda dere kenarından çıkan bir domuz üzerime saldırdı. Çocuklarım beni hastaneye yetiştirdi. Şu an iyiyim ama bu bölgede ayı ve domuz saldırıları çok fazla. Yaralanan, hatta hayatını kaybedenler var. Devletimizin artık bu konuda önlem almasını istiyoruz.” dedi.