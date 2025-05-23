Dehşet anları kamerada: Yolda yatan köpeği göz göre ezdi

Kaynak: İHA
Dehşet anları kamerada: Yolda yatan köpeği göz göre ezdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir tur otobüsü şoförünün sokakta yatan bir köpeği ezdi ve arkasına bile bakmadan kaçtı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olay hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

EZDİ ARKASINA BİLE BAKMADI

İddiaya göre, bir tur otobüsü şoförü, yol ortasında yatan sokak köpeğini bilerek ezip ölümüne sebep oldu.

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta hareketsiz yatan köpeği fark eden şoförün, yön değiştirmeyerek hayvanın üzerinden geçtiği ve yoluna devam ettiği görülüyor. Olay, mahalle sakinleri arasında büyük tepkiyle karşılandı.

Görgü tanıkları, otobüs şoförünün köpeği açık şekilde gördüğünü ve manevra yaparak hayvanı kurtarabilecekken bunu tercih etmediğini savundu.

Son Haberler
Murat Ongun'u çileden çıkaran olay! Sosyal medyadan isyan etti
Murat Ongun'u çileden çıkaran olay! Sosyal medyadan isyan etti
Dehşet anları kamerada: Yolda yatan köpeği göz göre ezdi
Dehşet anları kamerada: Yolda yatan köpeği göz göre ezdi
DEM Parti ile MHP arasında kritik görüşme! Tarih verildi
DEM Parti ile MHP arasında kritik görüşme! Tarih verildi
Banka çalışanı, nişanlısıyla birlikte milyonluk vurguna kalkıştı: İfadesi yok artık dedirtti
Banka çalışanı, nişanlısıyla birlikte milyonluk vurguna kalkıştı: İfadesi yok artık dedirtti
ABD’de konut piyasasında sürpriz artış!
ABD’de konut piyasasında sürpriz artış!