Dijital platformlarda 20-26 Ekim haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Enfes Bir Akşam’, üçüncü haftasında da liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde ise, platformun Endonezya yapımı korku filmi ‘Ölümsüzlük İksiri’ yolculuğuna zirvede başladı. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ilk iki sırada değişim yaşanmadı. Kanal D’nin Çarşamba akşamları ekranlara gelen güçlü yapımı ‘Eşref Rüya’, en çok izlenen dizi olmayı sürdürdü. Film kategorisindeyse, Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’lü yeni yapımı ‘Dehşet Bey’ açılışını zirvede yaptı.

Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Ben Leman’ bir kez daha zirvede yer aldı. Film kategorisinde ise Disney’in animasyon klasiği ‘Zootropolis: Hayvanlar Şehri’ güçlü performansını sürdürerek liderliğini korudu.

Yonca Evcimik’ten ‘Lambada’yla dönüş

90’lar Türkçe popunun öncü isimlerinden Yonca Evcimik, uzun bir aranın ardından yeniden yeni şarkısı ‘Lambada’yı Seyhan Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Kerem Güneş’e, müziği Enis Yüzer’e ait şarkının düzenlemesini Tüzzün yapmış. Şarkıya Alişan Günay Yıldırım’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Ritmik altyapısı, dans temposu ve enerjik melodisiyle dikkat çeken şarkı, 90’lar ruhunu modern pop sound’u ile birleştirerek dinleyiciye hem nostaljik hem de taze bir enerji sunuyor.

Şarkı, yayınlandığı andan itibaren müzik listelerine enerji katarken Yonca Evcimik’in pop müziğe olan tutkusunun hâlâ ilk günkü kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor.

‘İyi Değilim’ oyununun prömiyeri yapıldı

Sanat dünyasının güçlü ve özgün isimlerinden Esra Dermancıoğlu’nun hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı yeni oyunu ‘İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim’, ilk kez Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sergilendi.

Yoğun ilgi gören prömiyere, sanat ve medya dünyasından birçok ünlü isim katıldı. İlk oyunda Esra Dermancıoğlu ve Deniz Karaoğlu’nu yalnız bırakmayan isimler arasında Timur Savcı, Burak Sağyaşar-Hatice Şendil, Deniz Şaşmaz Oflaz, Ece Yörenç, Demet Özdemir, Görkem Sevindik, Meriç Aral-Serkan Keskin, Esra Ruşan, Rıza Kocaoğlu, Saba Tümer, Cem Karcı, Selen Öztürk, Altan-Alize Gördüm, Melisa Doğu, Ayfer Dönmez, Menderes Samancılar vardı.

Dramla kara komedinin buluştuğu oyun, arzu, utanç, miras ve kadın bedenine sahip çıkma mücadelesini açık ama samimi bir dille anlatıyor. Oyun, sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.