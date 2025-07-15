Dehşet dolu gece! Araçtaki aileye kanlı pusu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dehşet dolu gece! Araçtaki aileye kanlı pusu

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir araca uzun namlulu silahla yapılan saldırıda baba hayatını kaybederken, 3 kızı da yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Kale Yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir araçtaki baba ve kızlarına kalaşnikofla saldırı düzenledi.

Saldırıda baba ve 3 kızı yaralanarak bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen baba hayatını kaybederken, kızlarının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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