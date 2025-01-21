Dehşet otelin hesabından dikkat çeken paylaşım: Bir gecelik fiyatı dudak uçuklattı!

Gece saatlerinde 3.30’da restoran kısmında başlayan yangın 10 kişiye mezar oldu. 32’den fazla kişi yaralandı. Yangın 7 saattir devam ediyor. Geceliği 15 bin ile 30 bin fiyat arasında olan otel şu an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel, gece yarısı ülkeyi yasa boğdu. Enkaza dönen otelin içindeki vatandaşlar adeta cehennemi yaşadı. Otelin sahibi Mazhar Murtezaoğlu isimli iş insanına ait.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yangın sonrası otelin sosyal medya hesapları incelendiğinde 3 gün önceki paylaşımı dikkat çekti. "Kartalkaya’nın büyülü beyazında izini bırakmaya hazır mısın?" Yazılı videonun altına tepki yorumları yağdı. Beyaz iz, yangının ardından kara ize döndü.

“Güvenle ve keyifle tatil keyfi yazmak kolay!”, “Bir otelde nasıl yangın merdiveni olmaz nasıl”, “Profesyonel yangın söndürme sistemi ve sensör yok muydu?”, “Güvenlik için hiçbir şey yok otelde ve maalesef acı şekilde izledik televizyonlardan” şeklinde tepkiler geldi.

SAATLER ÖNCESİNDE DE PAYLAŞIM YAPILMIŞTI

Otelin sosyal medya hesabından “Köroğlu Dağları seni çağırıyor” şeklinde hikaye paylaşılmıştı. Şimdi o otel 10 kişiye mezar oldu.

GÜVENLİ TATİL İÇİN BEKLİYORUZ DEDİLER

Sosyal medya hesaplarından 4 gün önceki bu paylaşım da dikkatleri üzerine çekti:

"Kayak keyfini çocuklar için daha eğlenceli hale getirdik! Grand Kartal’da artık özel bant lift ve birbirinden renkli, eğlenceli oyuncaklarla dolu bir alan var. Minik misafirlerimiz güvenle ve keyifle kayarken, unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacaklar!

Ailenizle birlikte hem eğlenceli hem de rahat bir kış tatili için Grand Kartal’a bekliyoruz."

Bu şekilde paylaşım yapıp çocuklar için özel alanın fotoğraflarını yüklediler.

OTELİN SON HALİ