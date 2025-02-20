Dehşete düşüren darp kamerada... Kafasına kaskla vurup öldüresiye tekmelediler

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde bir grup sokak ortasında yaşadığı tartışma sonucunda bir kişiyi acımasızca döverek hastanelik etmişti. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler sonrasında polis ekipleri çalışma yapmış H.E., M.E., Y.E.E. ve B.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiştiler. O olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KASKLA VURUP YERE DÜŞÜRDÜLER, DÖVMEYE DEVAM ETTİLER

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların bir genci ortasına alarak dövdüğü, kafasını sokakta bulunan iş yeri camına vurduktan sonra kaskla saldırıp yere düşürdüğü, yere düşürdükten sonrada tekmelemeye devam ettikleri görüldü.

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Kavganın ilk çıktığı anları kaydeden görüntülerde şahısların acımasızca bir kişiyi döverek hastanelik ettiği anlar net şekilde kaydedildi.