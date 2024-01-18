Dejan Milojevic kimdir? Dejan Milojevic neden öldü?

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray da forması giyen Sırp basketbolcu Dejan Milojevic, bir restoranda yemek yediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

DEJAN MİLOJEVİC KİMDİR?

Sırp basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Dejan Milojevic'in 46 yaşında hayatını kaybetmesi, basketbol dünyasını derin bir üzüntüye boğdu. 15 Nisan 1977 tarihinde Belgrad'da doğan Milojevic, basketbola olan tutkusuyla genç yaşta dikkat çekmeye başladı.

Milojevic'in basketbol kariyeri, 13 yaşında KK Tašmajdan gençlik kategorilerine katılmasıyla başladı. Genç yaş grubunda gösterdiği üstün performans, onu hızla yükselen bir yıldız haline getirdi. Profesyonel kariyerine adım attığı 1994 yılından 2009'a kadar uzanan süreçte, uzun forvet olarak Beovuk, FMP, Buducnost, Partizan gibi önemli lig takımlarında forma giydi. Ayrıca, uluslararası alanda Pamesa Valencia ve Galatasaray gibi takımlarda da oynadı.

Sırbistan - Karadağ milli takımında da yer alan Milojevic, 2001 EuroBasket'te altın madalya kazanarak ülkesine büyük bir gurur yaşattı.

Basketbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra, Milojevic başarılı bir antrenör olarak kendini kanıtladı. Adriyatik Basketbol Birliği'nin Mega Basket takımının baş antrenörlüğünü üstlendi ve geleceğin yıldızlarından Nikola Jokic'i yetiştirdi. Mega Basket ile Sırbistan Kupası ve ABA Ligi finallerinde başarı elde etti.

Milojevic'in koçluk kariyeri, Sırbistan milli takımında da devam etti. 2019'dan 2021'e kadar Sırbistan milli takımının başında yer aldı ve baş antrenör Igor Kokoškov'a yardımcı oldu.

Dejan Milojevic'in kaybı, basketbol dünyasında büyük bir boşluk bırakırken, onun başarıları ve katkıları, hatıralarda yaşamaya devam edecek. Ailesine, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz.