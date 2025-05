Dejavunun sır perdesi aralanıyor! İşin uzmanları anlatıyor

Yeni bir yerde, yeni bir olayda, sanki her şey daha önce yaşanmış gibi bir his. Fransızcada "zaten görülmüş" anlamına gelen dejavu, genellikle kısa süren, merak uyandıran bir deneyim. Ancak bazı insanlar için bu his, rahatsız edici bir sıklıkta tekrar ediyor.

Sürekli dejavunun nedenleri, bilim dünyasının en ilgi çekici araştırma konularından biri. Nörologlar, psikologlar ve bilişsel bilimciler, bu fenomeni çözmek için beynin karmaşık koridorlarında yolculuğa çıktı.

İşte, bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleriyle desteklenen bu gizemli hissin ardındaki gerçekler...

DEVAJU: BEYNİN HATALI BİR SİNYALİ Mİ?

Dejavu, bir olayın veya mekanın daha önce deneyimlendiği hissini yaratıyor, ancak çoğu zaman bu his bir yanılsamadan ibaret.

İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’nden nöropsikolog Dr. Akira O’Connor, dejavunun beynin temporal lob bölgesindeki bir "kısa devre"den kaynaklanabileceğini belirtti.

O’Connor, "Beynimiz, yeni bir deneyimi yanlışlıkla geçmiş bir anı olarak kodlayabilir. Bu, temporal lob ile hipokampüs arasındaki iletişimde milisaniyelik bir uyumsuzluktan kaynaklanıyor" dedi.

Frontiers in Human Neuroscience dergisinde yayımlanan bir çalışma, sağlıklı bireylerde dejavunun genellikle beynin sağ ve sol lobları arasındaki küçük bir zaman farkından kaynaklandığını ortaya koydu. Bu fark, bir lobun bilgiyi diğerinden önce algılaması durumunda, geç algılayan tarafın olayı "tekrar yaşanmış" gibi yorumlamasına neden oluyor.

SIK DEJAVU: BİR HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR Mİ?

Ara sıra yaşanan dejavu normal kabul edilse de, sık ve yoğun yaşanan durumlar alarm zillerini çaldırdı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten nörolog Dr. Gregory Cascino, sürekli dejavunun temporal lob epilepsisi gibi nörolojik bozukluklarla bağlantılı olabileceğini vurgulayarak, "Temporal lob krizlerinden hemen önce hastalar sıklıkla yoğun dejavu deneyimleri bildiriyor. Bu, beyindeki anormal elektrik akımlarının bir sonucu" dedi.

Journal of Neurology’de yayımlanan bir çalışma, temporal lob epilepsisi hastalarının %70’inin nöbet öncesi déjà vu yaşadığını doğruladı. Ayrıca, İngiltere’de 23 yaşındaki bir gencin sürekli dejavu nedeniyle televizyon izlemekten ve gazete okumaktan kaçındığı bir vaka, bilim insanlarını şaşırttı.

Leeds Üniversitesi’nden Dr. Chris Moulin, bu vakanın anksiyete ile déjà vu arasında bir bağlantı olabileceğini gösterdiğini ifade etti:

"Bu genç, aklının kendisine oyun oynadığını hissediyordu. Anksiyete, déjà vu'yu tetikleyen bir faktör olabilir."

HAFIZA VE GERÇEKLİK ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

Dejavunun ardında yatan bir başka teori, beynin hafıza işleme mekanizmalarındaki bir hata. Colorado Eyalet Üniversitesi’nden psikolog Dr. Anne Cleary, yaptığı bir çalışmada, dejavunun "benzerliğe dayalı tanımlama" ile ilgili olduğunu gösterdi. Cleary, "Beynimiz, yeni bir sahneyi daha önce gördüğü bir sahnenin genel hatlarıyla eşleştirirse, bu tanıdıklık hissi oluşturabilir. Ancak bu eşleşme bilinçli bir anıdan değil, hafızanın bulanık bir parçasından kaynaklanır" dedi.

Sanal gerçeklik kullanılan bir deney, bu teoriyi destekledi. Katılımcılar, bir sahnenin genel hatları daha önce gördükleri bir sahneye benzediğinde, dejavu yaşadıklarını bildirdi.

PARALEL EVRENLER Mİ, YOKSA BEYNİN OYUNU MU?

Bilimsel açıklamaların ötesinde, dejavu popüler kültürde paralel evrenler veya reenkarnasyon gibi teorilerle de ilişkilendiriliyor. Ancak Oxford Üniversitesi’nden nörolog Dr. Kate Watkins, bu iddialara temkinli yaklaştı:

"Paralel evren teorileri, bilimsel kanıtlardan ziyade spekülasyonlara dayanıyor. Déjà vu, beynin biyolojik ve nörolojik süreçleriyle açıklanabilir."

Watkins, özellikle temporal lob ile prefrontal korteks arasındaki "teyit mekanizması"nın, bu hissin bir hata olduğunu anlamamızı sağladığını belirtti. Bu mekanizma, sağlıklı bireylerde dejavunun kısa sürmesini sağladı.

KİMLER DAHA ÇOK DEJAVU YAŞIYOR?

Araştırmalar, dejavunun gençlerde daha sık görüldüğünü ortaya koydu. 15-25 yaş arasındaki bireylerde ayda bir kez dejavu yaşanırken, 60 yaş üstünde bu oran yılda bire düşüyor. Ayrıca, sık seyahat edenlerin yeni yerlerdeki "çatışma potansiyeli" nedeniyle daha fazla dejavu yaşadığı belirtiliyor. Stres, yorgunluk ve uykusuzluk da bu hissi tetikleyebiliyor.

DEJAVUNUN TERSİ: JAMAİS VU

Dejavunun karşıtı olan "jamais vu" (asla görülmemiş) ise, tanıdık bir durumun aniden yabancı gelmesi hissi. Örneğin, bildiğiniz bir kelimeyi tekrarladığınızda anlamsız bir ses yığını gibi algılanabilir.

LG Nobel Ödülü’nü kazanan Dr. Akira O’Connor ve ekibi, jamais vunun da dejavu gibi beynin hafıza ve tanıma süreçlerindeki bir uyumsuzluktan kaynaklandığını gösterdi.

BEYNİMİZİN GİZEMLİ DANSI

Dejavu, beynimizin karmaşık işleyişinin bir yansıması. Çoğu zaman zararsız bir yanılsama olsa da, sık yaşandığında nörolojik veya psikolojik sorunlara işaret edebilir. Bilim, bu fenomeni çözmek için her geçen gün yeni ipuçları buluyor, ancak tam bir açıklama hala ufukta.

Dr. Chris Moulin, "Dejavu, beynimizin bize küçük bir sürpriz yapması. Onu anlamak, kendimizi anlamak demek." dedi.

Gelecekteki nörobilim araştırmaları, bu gizemli hissin sırlarını tamamen açığa kavuşturabilir.