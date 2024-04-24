Dekorasyonda geleneksel stilin etkileri

Kimileri tarafından klasik tarz hayranlarının modası geçmiş bir zevki olduğu düşünülse de geleneksel ev dekorasyonları her zaman evlerimizin en az bir bölümünde kendini göstermiştir.
Geleneksel mobilya tasarımları en son modelleri ile geliştirilmiş ve artık demode olmaktan çıkmıştır.
Geleneksel mobilya tasarımlarının çoğu genellikle el işçiliği yüksek oymalar ve ahşaplardan oluşmaktadır. El işçilikleri ince işçilik isteyen son derece narin çalışmalardır.
Kaliteli kumaşlar, geleneksel tarzla süslü halılar, kilimler ve aksesuarlar da geleneksel tarzın bir parçasıdır.
Bolca desen ve oymalar da geleneksel tarzın karakteristik özellikleri arasındadır.
Üstelik evini komple geleneksel tarza uygun olarak dekore etmek istemeyen kişiler modern stil ile geleneksel tarzı bir araya getirerek eklektik bir dekorasyonu evlerine yansıtabilir.
Geleneksel ev konsepti için önemli olan renklerin uyum içerisinde olmasıdır. Modern dekorasyonun zıtlıkların uyumunu vurgulaması geleneksel tarzda görülmez ve renkler birbirinin tamamlayıcısı gibidir.
Ahşabın koyu tonları ve ona uyumlu kahverengi tonlar geleneksel stilin en revaçta olan renklerindendir. Ahşap renklerine uyumlu olan bej, krem gibi tüm renkler de geleneksel dekorasyonda sıkça kullanılan renklerdendir.
Kraliyet rengi sayılan kırmızı ve mor gibi renklerle mat yeşil ve maviler de geleneksel tarzda kullanılan başlıca renklerdir. Yalnızca renk uyumu değil geleneksel mobilya tasarımları da birbirini bütünleyen bir ahenk içindedir.
Ahşap görünüm ve ahşap malzemelerden oluşturulmuş mobilyalar geleneksel dekorasyonun temelidir. Bu nedenle geleneksel mobilya tasarımları yapılırken mobilyanın ahşabının gözle görülür olması ve bu ahşabın geleneksel oymalarla süslenmesi gerekir.
Mobilya ayaklarında bile bu oymaları görmek mümkündür. Bu tarzda ahşabın öneminden hareketle geleneksel dekorasyon koltuklarda bile ahşabı ön plana çıkarmaktadır.
Geleneksel ev dekorasyonu içinde mutlaka görkemli vitrinler, tamamen ahşaptan yapılmış sehpalar, işlenmiş ahşap koltuklar bulunur. Geleneksel tarz asalet ve lüksü de temsil ettiğinden ötürü ahşabın kaliteli olması mühimdir.
Tasarlanan mobilyalarda ahşap ile kaliteye vurgu yapılmalıdır. Bu nedenle gürgen ağacı gibi son derece kaliteli ağaçlar ahşabın hammaddesi olmalıdır. Ceviz ve meşe de geleneksel mobilya üretiminde kullanılan kaliteli ağaçlar arasındadır.
üretiminde kullanılan kaliteli ağaçlar arasındadır.
Geleneksel mobilyalarda görkem ve güç göstergesi olan altın ve gümüş varaklar da sıkça tercih edilmektedir.
Mobilyaların parlak görünmesi de ihtişamı artıran bir etmendir ve bu nedenle de geleneksel mobilyalarda cila kullanılır.