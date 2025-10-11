İtalya Serie A'da Juventus formasıyla harikalar yaratan Kenan Yıldız için yapılan Del Piero benzetmelerine efsane oyuncunun uzun yıllar menajerliğini yapan Claudio Pasqualin temkinli yaklaştı.

"KENAN BÜYÜK BİR YETENEK AMA ZAMANA İHTİYACI VAR"

Tuttosport'a konuşan Claudio Pasqualin Kenan Yıldız için Del Piero yakıştırmaları yapmanın henüz erken olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Yavaş gidelim. Del Piero eşsizdi. Kenan büyük bir yetenek ve olağanüstü bir potansiyele sahip ama zamana ihtiyacı var. Alessandro, 21 yaşında Juventus’u Serie A şampiyonluğuna, bir yıl sonra da Şampiyonlar Ligi zaferine taşımıştı. Elit seviyeye ulaşmak için Kenan’ın da önümüzdeki yıllarda takıma kupalar kazandırması gerekecek."

'DEL PIERO'NUN GÖRÜŞÜNE İNANMALIYIZ'

Öte yandan Del Piero'nun da Kenan Yıldız'ı veliahtı olarak gördüğüne değinen Pasqualin, “Eğer Del Piero, Kenan’ın Juventus’un yeni sembolü olabileceğini söylediyse, buna inanmalıyız. Bu konuda onun kadar bilgi ve deneyime sahip kim olabilir ki?” ifadelerini kullandı.