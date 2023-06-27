Dele Alli Beşiktaş'tan sonra Everton'un başına da dert oldu

Beşiktaş'ta isteneni bir türle veremeyen Dele Alli hakkında İngiliz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Dele Alli Beşiktaş'tan sonra Everton'un başına da dert oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Beşiktaş'ın geride kalan sezonda büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak hayal kırıklığıyla biten transferi Dele Alli, İngiltere'de gündem oldu.

Goodison News'e konuşan Fizik Tedavi ve Spor Bilimcisi uzmanı Brar, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Brar, "Genel olarak bir karmaşa oldu, belli ki Alli, kariyerine umut vaat eden başlangıcından bu yana düşük performans gösterdi ve onunla Beşiktaş arasındaki ilişki kesinlikle harika değildi, menajerlerinin Alli'nin aslında bir takım yaptırımı varken kaybolduğunu söylemesi tarafından vurgulandı. Kas yaralanması ile başa çıkmak için tıbbi yolculuk" dedi.

"Everton'ın da bu noktada onu geri istediğinden emin değilim" diye konuşan Brar, "Bu, kariyerinin başlarındaki formunu geri kazanmak için gerekli alışkanlıklara ve disipline sahip olduğunu kanıtlama sorumluluğunun oyuncunun üzerinde olacağı bir duruma benziyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Alli'yi kalıcı olarak satın alma opsiyonu vardı. Ancak bunu kullanmadı ve Dele Alli şimdilik bir Everton oyuncusu olmaya devam ediyor.

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