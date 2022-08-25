Beşiktaşlı Dele Alli'den ilk açıklama: Meydan okudu

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, imzayı attıktan sonra iddialı açıklamalarda bulundu.

Dele Alli, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İlk kez İngiltere dışında futbol oynayacağım. Dürüst olmak gerekirse geldiğim andan itibaren harika duygular hissediyorum. Buradaki tutkuyu gezip gördüğüm her yerde hissedebiliyorum. Muhteşem bir şey bu. Bir an önce çalışmalara başlayacağım için çok heyecanlıyım. Benim için yeni bir meydan okuma olacak, bunun için sabırsızlanıyorum.

Transferimden önce hem İngiltere’de hem de Türkiye’de futbol oynamış isimlerle görüştüm. Teknik Direktörümüz Valerien Ismael’le de görüştüm. Bu zamana kadar hep olumlu izlenimler aldım. Dediğim gibi, burada olmaktan mutluyum. Taraftarların ben gelir gelmez göstermiş oldukları enerji de oldukça etkileyiciydi.

Daha önce farklı numaralarla oynadım. Bakalım 11 numara neler getirecek. Aslında benim ilk tercihim 10, diğeri 20’ydi. Üçüncüsü de şu anki gibi 11.

Taraftarlarımıza, sadece bana şu ana kadar gösterdikleri destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Onlara bu desteğin karşılığını antrenmanlarda çok çalışıp sahada her dakika savaşarak vereceğim. Umarım onları mutlu edebilirim ve birlikte başarılara ulaşabiliriz.”