﻿Beşiktaş'ta Dele Alli krizi

Takvim'in haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya "Eğer bedelsiz olabiliyorsa 1 yıl daha kalabilir" talimatı taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

Dele Alli'nin bazı fotoğraflarının servis edilmesinin ardından İngiliz futbolcunun uyuşturucu ve alkol kullandığı yolunda iddialarının artması Beşiktaşlı taraftarları kuşkuya düşürdü.

Siyah-Beyazlı taraftarlar Dele Alli'nin kalitesine itiraz etmezken, takımda kalıp kalmaması için ise "Büyük bir risk olur" şeklinde görüş belirttile

Önümüzdeki günlerde de Dele Alli'nin Beşiktaş'taki geleceğinin masaya yatırılma süreci devam edecek gibi görünüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Dele Alli üzerinden gelecek sezon için bir hesap yapmadığı ve İngiliz oyuncu takımda olmayacakmış gibi davrandığı da gelen haberler arasında. Dele Alli'nin 2019 yılındaki piyasa değeri 100 milyon Euro'ydu.