﻿İşte Süper Lig'de yapılan tüm transferler ve en değerli 10 futbolcu

Türk futbolunda 2021-2022 sezonunun tamamlanmasından ardından 17 Haziran'da başlayan 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, 83 gün sürdü.

Süper Lig kulüpleri de bu dönemi oldukça hareketli geçirerek yeni sezon için kadrolarına takviyeler yaptı.

Kulüplerde gelen ve giden futbolcular şöyle oluştu:

Adana Demirspor

Gelenler: Henry Onyekuru (Olympiakos-kiralık), Emre Akbaba (Galatasaray), Arda Kurtulan (Fenerbahçe), Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Fredrik Gulbrandsen (Başakşehir), Artem Dzyuba (Zenit), Mahamadou Ba (Menemen FK), Abdulsamet Burak (Bayrampaşa), Berk Yıldız (Yeni Malatyaspor), Aias Aosman (Ionikos), Ertaç Özbir (Yeni Malatyaspor), Salih Kavrazlı (Trabzonspor), Badou Ndiaye (Aris), Kevin Rodrigues (Sociedad), Abdurrahim Dursun (Trabzonspor), Yusuf Sarı (Çaykur Rizespor), Jovan Manev (Bregalnica-kiralık), Giorgi Khabulani (FC Telavi), Samuel Nongoh (Dauphine), Goran Karacic (Serbest), Yaroslav Rakitskyi (Serbest), Gökhan Töre (Serbest)

Gidenler: Mario Balotelli (Sion), Mustafa Yılmaz (Iğdır FK-kiralık), Ali Yavuz Kol (24 Erzincansporqkiralık), Baha Yetim (Bayrampaşa-kiralık), Yiğit Gümüş (Bayrampaşa-kiralık), Musa Bulut (Bayrampaşa-kiralık), Abbas Demir (Bayrampaşa-kiralık), İzzet Çelik (Bayrampaşa-kiralık), Abdulsamet Burak (Şanlıurfaspor-kiralık), Aias Aosman (Ionikos), Bünyamin Balat (Şanlıurfaspor), Enock Barwuah (Ospitaletto), İsa Güler (Esenler Erokspor), Erkam Develi (Şanlıurfaspor), Sedat Şahintürk (Bandırmaspor-kiralık), Metehan Mimaroğlu (Eyüpspor), Tayfun Aydoğan (Kocaelispor), Alper Uludağ (Giresunspor), Francis Ezeh (Eyüpspor), Sinan Kurt (Eyüpspor), Yusufcan Demirok (Serbest), Khadim Rassoul (Serbest), Loic Remy (Serbest), Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)​​​​​​​

Alanyaspor

Gelenler: Yunus Bahadır (PSV Eindhoven), Jure Balkovec (Fatih Karagümrük), Cem Çelik (Menemenspor), Idrissa Doumbia (Sporting-kiralık), Zinedine Ferhat (Nimes), Arnauld Lusamba (Amiens), Pedro Pereira (Monza-kiralık), Runar Alex Runarsson (Arsenal-kiralık), Oussama Targhalline (Olimpik Marsilya-kiralık), Mert Yusuf Torlak (Greuther Fürth), Ivan Cavaleiro (Fulham-kiralık), Ahmed Hassan (Olympiakos-Kiralık), Khadim Rassoul (Eyüpspor-Kiralık)

Gidenler: Nemanja Milunovic (Kızılyıldız), Juanfran Moreno (Deportivo), Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor-kiralık), Emre Bekir (İskenderunspor-kiralık), Veysel Karani (Ayvalıkgücü-Kiralık), Serkan Kırıntılı (Ümraniyespor), Bedirhan Kahraman (Darıca GB-Kiralık), Ahmet Çağrı Güney (Orduspor 1967-kiralık), Kerem Hayta (Viven Bornova FK), Hamza Özdemir (İnegölspor-Kiralık), Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor), Joao Novais (Braga), Cristian Borja (Braga), Chidozie Awaziem (Boavista), Emre Akbaba (Galatasaray-kiralıktan döndü), Tayfur Bingöl (Beşiktaş-kiralık), Miha Mevlja (Spartak Moskova)

Antalyaspor

Gelenler: Soner Aydoğdu (Göztepe-serbest), Alperen Uysal (İstanbulspor-serbest), Cemali Sertel (Başakşehir-kiralık), Sam Larsson (DL Pro), Ömer Toprak (Werder Bremen), Luyindama (Galatasaray-kiralık), Shoya Nakajima (Porto)

Gidenler: Doğukan Özkan (Sivas Belediyespor-kiralık), Diego Sousa (Bodrumspor-kiralık), Berat Onur Pınar (Sakaryaspor-kiralık), Naldo Pereira (Al-Taawon), Bahadır Öztürk (Çaykur Rizespor-kiralık), Doğukan Sinik (Hull City), Andrea Poli, Harun Alpsoy (Bodrumspor), Doğukan Nelik (Nazilli Belediyespor-kiralık), Ersin Zehir, Mert Yılmaz (Ümraniyespor-kiralık), Gustavo Blanco (Eibar), Deni Milosevic (Sakaryaspor-kiralık)

Başakşehir

Gelenler: Mesut Özil (Fenerbahçe), Lucas Biglia (Fatih Karagümrük), Mounir Chouiar (Yeni Malatyaspor), Patryk Szysz (Zaglebie Lubin), Philippe Keny (Bandırmaspor), Bertrand Traore (Aston Villa-kiralık), Ahmed Touba (RKC Waalwijk), Eren Karaağaç (Lorient), Francis Nzaba (Racing Club Olympic)

Gidenler: Enzo Crivelli (Servette), Emre Çolak (Göztepe), Cemali Sertel (Antalyaspor-Kiralık), Ahmed Kutucu (Sandhausen-Kiralık), Ravil Tagir (Westerlo-Kiralık), Emre Kaplan (Adanaspor-Kiralık), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Emir Şenocak (Bandırmaspor), Pizzi (Benfica-Kiralıktan döndü), Trezeguet (Aston Villa-Kiralıktan döndü), Salih Uçan (Beşiktaş-Kiralıktan döndü), Ahmet Said Kıvanç (Adanaspor), Atabey Çiçek (Bandırmaspor-Kiralık), Carlos Ponck (GD Chavez), Fredrik Gulbrandsen (Kulüpsüz), Nacer Chadli (Westerlo-Kiralık)

Beşiktaş

Gelenler: Gedson Fernandes (Benfica), Jackson Muleka (Standard Liege), Emrecan Uzunhan (İstanbulspor), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Romain Saiss (Wolverhampton-bedelsiz), Cenk Tosun (Everton-bedelsiz), Dele Alli (Everton-kiralık), Wout Weghorst (Burnley-kiralık), Arthur Masuaku (West Ham United-kiralık), Nathan Redmond (Southampton), Tayfur Bingöl (Alanyaspor-kiralık), Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)

Gidenler: Emirhan İlkhan (Torino), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Serdar Saatçı (Braga), Cyle Larin (Club Brugge/Sözleşme sonu), Güven Yalçın (Genoa/Sözleşme sonu), Alex Teixeira (Vasco da Gama/Sözleşme fesih), Domagoj Vida (AEK/Sözleşme sonu), Kenan Karaman (Schalke 04), Jeremain Lens (Versailles/Sözleşme sonu), Kartal Kayra Yılmaz (Ümraniyespor/Kiralık), Adem Ljajic (Sözleşme sonu), Oğuzhan Özyakup (Sözleşme sonu/Fortuna Sittard), Gökhan Töre (Sözleşme sonu/Adana Demirspor), Fabrice Nsakala (Sözleşme sonu), Mehmet Topal (Sözleşme sonu/Futbolu bıraktı), Douglas (Sözleşme sonu), Michy Batshuayi (Kiralıktan döndü/Chelsea), Miralem Pjanic (Kiralıktan döndü/Barcelona), Can Bozdoğan (Kiralıktan döndü/Schalke 04), Ajdin Hasic (Göztepe-kiralık), Emirhan Delibaş (Göztepe-kiralık)

Fatih Karagümrük

Gelenler: Otabek Shukurov (Sharjah), Lawrence Nicholas (Khimki), Kazım Kazım (Derby), Mogamed Ozdoev (Zenit) Ibrahim Dresevic (Heerenveen), Adnan Uğur (Fortuna Sittard), Levent Mercan (Schalke 04), Fatih Kurnaz (Fortuna Sittard), Matteo Ricci (Frosinone), Ebrima Colley (Atalanta-kiralık), Mbaye Diagne (Galatasaray), Jean Evrard Kouassi (Trabzonspor-kiralık), Steven Caulker (Fenerbahçe), Efecan Mızrakçı (Fenerbahçe), Emir Tintiş (Galatasaray), Batuhan Şen (Galatasaray-kiralık), Burak Kapacak (Fenerbahçe-kiralık)

Gidenler: Emre Mor (Fenerbahçe), Aleksandar Pesic (Kızılyıldız), Ahmed Musa (Sivasspor), Vato Arveladze, Lucas Biglia (Medipol Başakşehir), Jure Balkovec (Alanyaspor), Ervin Zukanovic, Abdoulaye Toure, Kristijan Bistrovic, Yann Karamoh, Derrick Luckassen, Utku Yuvakuran (Beşiktaş-kiralıktan döndü)

Fenerbahçe

Gelenler: Luan Peres (Olimpik Marsilya), Joao Pedro (Cagliari), Michy Batshuayi (Chelsea), Lincoln Henrique (Santa Clara), Willian Arao (Flamengo), Emre Mor (Fatih Karagümrük), Gustavo Henrique (Flamengo-kiralık), İrfan Can Eğribayat (Göztepe-Kiralık), Joshua King (Watford-Serbest), Ezgjan Alioski (El-Ahli-kiralık), Bruma (PSV-kiralık), Tiago Çukur (Watford)

Gidenler: Kim Min-jae (Napoli), Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan (Hull City), Marcel Tisserand (El-İttifak), Muhammed Gümüşkaya (Westerlo), Mergim Berisha (Augsburg-kiralık), Arda Kurtulan (Adana Demirspor), Berke Özer (Portimonense-Bedelsiz), Steven Caulker (Fatih Karagümrük-bedelsiz), Mesut Özil (Medipol Başakşehir-bedelsiz), Luiz Gustavo (El-Nassr-bedelsiz), Max Meyer (Luzern-bedelsiz), Jose Sosa (Estudiantes-Bedelsiz), Dimitris Pelkas (Hull-City-kiralık), Mbwana Samatta (Genk-Kiralık), Tiago Çukur (FCV Dender-kiralık)

Galatasaray

Gelenler: Dries Mertens (Napoli), Lucas Torreira (Arsenal), Sergio Oliveira (Porto), Haris Seferovic (Benfica-Kiralık), Fredrik Midtsjö (AZ Alkmaar), Leo Dubois (Olimpik Lyon), Abdülkerim Bardakcı (Konyaspor), Kazımcan Karataş (Altay), Mauro Icardi (PSG-kiralık), Yusuf Demir (Rapid Wien), Juan Mata (Manchester United-serbest), Mathias Ross (Aalborg), Milot Rashica (Norwich-kiralık)

Gidenler: Marcao (Sevilla), Mustafa Muhammed (Nantes-Kiralık), Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük), Emre Kılınç, Taylan Antalyalı (MKE Ankaragücü-Kiralık), Aytaç Kara (Kasımpaşa), Alpaslan Öztürk (Eyüpspor-Kiralık), Ryan Babel, Jesse Sekidika (Eyüpspor), Alexandru Cicaldau (Kalba Union-Kiralık), Olimpiu Morutan (Pisa-Kiralık), Bartuğ Elmaz (Olimpik Marsilya), Ali Yavuz Kol (Adana Demirspor), Erkan Süer (İskenderunspor), Berk Balaban (İskenderunspor-Kiralık), Işık Kaan Arslan, Eren Aydın (Sarıyer-Kiralık), Batuhan Şen (Fatih Karagümrük-Kiralık), Abdussamet Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu-Kiralık), Süleyman Luş (Tuzlaspor-Kiralık),Inaki Pena (Barcelona-Kiralıktan döndü), Halil Dervişoğlu (Brentford-Kiralıktan döndü), Eric Pulgar (Fiorentina-Kiralıktan döndü), Luyindama (Antalyaspor-kiralık), Ömer Bayram (Eyüpspor), Oğulcan Çağlayan (Giresunspor-kiralık), Atalay Babacan (Sarıyer-kiralık), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Fatih Öztürk (Serbest), Arda Turan (Serbest), Semih Kaya (Kariyer sonu), Feghouli (Serbest), Omar Elabdellaoui (Serbest)

Gaziantep FK

Gelenler: Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Valmir Veliu (Llapi), Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Marko Jevtovic (Partizan), Erten Ersu (Konyaspor), Lazar Markovic (Partizan), Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor), Tomas Pekhart (Legia Varşova), Abdulkerim Çakar (Hoffenheim), Berkan Küpelikılınç (Eintracht Frankfurt II), Onurhan Babuşcu (Admira Wacker), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor-kiralık), Matej Hanousek (Sparta Prag-kiralık)

Gidenler: Torgeir Börven (Valerenga), Recep Niyaz (Eyüpspor), Muhammet Demir (Konyaspor), Doğan Erdoğan (Fortuna Sittard), Ahmed El Messaoudi (FC Emmen), Oguz Ceylan (MKE Ankaragücü), Pawel Olkowski (Gornik Zabrze), Caglar Akbaba (Boluspor), Ulas Zengin (Karacabey Belediyespor-Kiralık), Yusuf Türk (Somaspor-Kiralık), Ekrem Kılıçarslan (Göztepe-Kiralık), Amedej Vetrih (Serbest), Hasan Yurtseven (Erokspor-Kiralık)

Giresunspor

Gelenler: Oğulcan Çağlayan (Galatasaray-kiralık), Alper Uludağ (Adana Demirspor), Borja Sainz (Alaves), Doğan Can Davas (Bandırmaspor), Ferhat Kaplan (Adana Demirspor), Kadir Seven (Orduspor 1967), Mert Kurt (Jong Cercle-bedelsiz), Murat Cem Akpınar (Trabzonspor-kiralık), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Ramon Arias (Penarol), Riad Bajic (Udinese), Talha Ülvan (Samsunspor), Vukan Savicevic (Samsunspor), Faustin Senghor (Shkupi), Görkem Sağlam (Willem II), Jorman Campuzano (Boca Juniors), Brandley Kuwas (Maccabi Tel Aviv), Robert Mejia (once Caldas), Farukcan Genç (Trabzonspor-kiralık)

Gidenler: Okan Kocuk (Galatasaray-kiralıktan döndü), Göktan Cörüt (Ağrı 1970 Spor-kiralık), Diarra (Grenoble), Douglas (Kulüpsüz), Aziz Eraltay (Dundee United), Zeki Yavru (Samsunspor), Ertuğrul Şenlikoğlu (Zonguldak Kömürspor), Traore (Partizan), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe-kiralıktan döndü-Westerlo), Flavio (Trabzonspor-kiralıktan döndü-Taawon), Chiquinho (Benfica), Suleymanov (Krasnador-kiralıktan döndü-Hapoel Beer Sheva), Diabate (Trabzonspor-kiralıktan döndü-Partizan), Umut Nayir (Ümraniyespor), İbrahima Balde (Boluspor)

Hatayspor

Gelenler: Recep Burak Yılmaz (Yılport Samsunspor), Musa Çağıran (Konyaspor), Cengiz Demir (Antalyaspor), Koray Yağcı (Beşiktaş), Rayane Aabid (Kasımpaşa), Kaan Kanak (Adana Demirspor), Erce Kardeşler (Trabzonspor), Ognjen Vranjes (AEK Atina), Kevin Varga (Kasımpaşa), Sarper Çağlar (Galatasaray), Berke Önde (Serbest), Christian Atsu (Serbest), Ze Luis (Taawon-bedelsiz), Kevin Soni (Asteras Tripolis-kiralık), Kerim Alıcı (Göztepe)

Gidenler: Adama Traore (Sözleşme sonu), Mame Diouf (Sözleşme sonu) Mahmoud Kahraba (El Ahli-kiralıktan döndü), Munir Mohamedi (Sözleşme sonu), Issac Sackey (Ümraniyespor), Yassine Benzia (Dijon-kiralıktan döndü), Burak Çamoğlu, Emre Kaplan (Medipol Başakşehir-kiralıktan döndü), Fatih Kurucuk (Bandırmaspor)

İstanbulspor

Gelenler: David Jensen (New York RB), Sidrit Guri (Shkendija), Raymond Owusu (Zorya Luhansk), Adi Mehremic (Wisla Krakow), Patrick Ebert (AO Kavala), Denis Kovacevic (Zeleznicar), Vefa Temel (Bursaspor), Enver Sarıalioğlu (Trabzonspor 19 Yaş Altı)

Gidenler: Emrecan Uzunhan (Beşiktaş), Alperen Uysal (Fraport TAV Antalyaspor), Ferhatcan Yazgan (Alagöz Holding Iğdır FK), Yusuf Aklan (Artvin Hopaspor), Fatih Aydın (Büyükçekmece Tepecikspor), Mertan Caner Öztürk (Kocaelispor)

Kasımpaşa

Gelenler: Stephane Bahoken (Angers), Aytaç Kara (Galatasaray), Raoul Petretta (Basel), Yunus Mallı (Trabzonspor), Selim Dilli (Artvin Hopaspor), Daniel Graovac (Cluj), Erdem Çetinkaya (Ankaraspor), Oğuzhan Yılmaz (Ankaraspor), Ali Demirel (Bochum), Bersant Celina (Dijon), Turgay Gemicibaşı (Klagenfurt/Kiralık), Sadık Çiftpınar, Recep Yemişçi (Ankaraspor-kiralık), Mickael Tirpan (Fortuna Sittard), Fode Koita (Trabzonspor-kiralık)

Gidenler: Eren Elmalı (Trabzonspor), Doğucan Haspolat (Trabzonspor), Rayane Aabid (Atakaş Hatayspor), Harun Tekin (Eyüpspor), Tomas Brecka (Slovacko), Umut Bozok (Lorient-kiralıktan döndü), Jackson Muleka (Kiralıktan döndü/Standard Liege), Awer Mabil (Midtjylland-kiralıktan döndü), Michal Travnik (Sparta Prag-kiralıktan döndü), Uros Spajic, Recep Yemişçi (Ankaraspor-kiralıktan döndü)

Kayserispor

Gelenler: Transfer yasağı var.

Gidenler: İbrahim Akdağ (Eyüpspor), Uğur Demirok (Eyüpspor), Yasir Subaşı (Konyaspor), Lung (El-Raed)

Konyaspor

Gelenler: Francisco Calvo (San Jose), Kahraman Demirtaş (Göztepe), Erhan Erentürk (Bursaspor), Domagoj Pavicic (HNK Rijeka), Ahmet Oğuz (Sivasspor), Mame Diouf (Hatayspor), Yasir Subaşı (Kayserispor), Bruno Paz (Portekiz-Farense), Cebrail Karayel (Altay), Muhammet Demir (Gaziantep FK), Uche Ikpeazu (Middlesbrough), Robert Muric (HNK Rijeka)

Gidenler: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Musa Çağıran (Hatayspor), Sokol Cikalleshi (El Khaleej), Erten Ersu (Gaziantep FK), Eray Birniçan (GMG Kastamonuspor), Marin Anicic (Saraybosna), Hüseyin Mert Uyanıker (1922 Konyaspor-Kiralık), Nej Skubic (Kariyerini noktaladı), Amar Rahmanovic (KS Samara), Ahmed Hassan (Olympiakos-kiralıktan döndü), Adem Eren Kabak (Bucaspor-kiralık)

MKE Ankaragücü

Gelenler: Ali Sowe (Rostov-kiralık), Anastasios Chatzigiovanis (Panathinaikos), Fıratcan Üzüm (Adanaspor), Frederico Macheda (Panathinaikos), Giorgi Beridze (Üjpest), Jese Rodriguez Ruiz (Las Palmas), Lamine Diack (Fenerbahçe), Marlon Rodrigues Xavier (Fluminense), Nihad Mujakic (FK Saraybosna), Nurullah Aslan (Yılport Samsunspor-kiralık), Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Pedro Filipe Barbosa Moreira (Gil Vicente), Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues (Olympiakos-kiralık), Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir), Uros Radakovic (Arsenal Tula), Doğukan Kaya (Kocaelispor), Mervan Yiğit (Kocaelispor), Emre Kılınç (Galatasaray-kiralık), Taylan Antalyalı (Galatasaray-kiralık), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor-kiralık), Kevin Malcuit (Napoli)

Gidenler: Aatıf Chahechouhe (Sözleşme sonu), Akın Alkan (Sözleşme fesih), Cem Ekinci (Kocaelispor), Erdem Özgenç (Pendikspor), Erdi Dikmen (Altınordu), Hasan Hüseyin Acar (Altınordu), Hermenegildo Da Paulo Bartolomeu (Ümraniyespor), İshak Çakmak (Iğdır FK), Kwabena Owusu (Karabağ-Kiralıktan döndü), Nadir Çiftçi (Sözleşme sonu), Tiago Miguel Baia Pinto (Kariyerini noktaladı), Yusuf Abdioğlu (Yılport Samsunspor), Mehmet Murat Uçar (Eyüpspor), Mervan Yiğit (Ankara Demirspor-kiralık)

Sivasspor

Gelenler: Murat Paluli (Göztepe), Robin Yalçın (Paderborn), Clinton N'Jie (Dinamo Moskova), Dia Saba (El-Nasr), Charilaos Charisis (Atromitos), Kader Keita (KVC Westerlo), Karol Angielski (Radomiak Radom), Ahmed Musa (VavaCars Fatih Karagümrük)

Gidenler: Ahmet Oğuz (Konyaspor), Fayjal Fajr (El Wehda), Jorge Felix (Piast Gliwice), Kerem Atakan Kesgin (Beşiktaş), Moussa Konate (Dijon), Koray Altınay (Çaykur Rizespor), Kayode, Sefa Yılmaz (Çaykur Rizespor), Pedro Henrique (SC Internacional)

Trabzonspor

Gelenler: Trezeguet (Aston Villa), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Maxi Gomez (Valencia), Enis Bardhi (Levante), Umut Bozok (Lorient), Marc Bartra (Real Betis), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Montasser Lahtimi (Botola Pro Inwi), Naci Ünüvar (Ajax-kiralık), Jean-Philippe Gbamin (Everton-kiralık), Jens Stryger Larsen (Serbest), Yusuf Yazıcı (Lille-kiralık)

Gidenler: Ahmetcan Kaplan (Ajax), Andreas Cornelius (Kopenhag), Berat Özdemir (El İttifak), Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor), Flavio (Taawon), Enis Destan (Warta Poznan), Anthony Nwakaeme (serbest), Tymoteusz Puchacz (serbest), Murat Cem Akpınar (Giresunspor-kiralık), Fousseni Diabate (Partizan), Abdulkadir Parmak (Gaziantep FK-kiralık), Gervinho (sözleşme fesih), Batuhan Kör (Manisa), Yunus Mallı (Kasımpaşa), Abdurrahim Dursun (Adana Demirspor), Faruk Can Genç (Giresunspor-kiralık), Sefa Kınalı (Altınordu), Hakan Yeşil (Adanaspor), İsmail Köybaşı (Göztepe), Koray Kılıç (Bodrumspor), Arda Akbulut (Bandırmaspor), Salih Kavrazlı (Adana Demirspor), Jean Evrard Kouassi (VavaCars Fatih Karagümrük-kiralık), Fode Koita (Kasımpaşa-kiralık)

Ümraniyespor

Gelenler: Ermir Lenjani (Grashoppers), Geraldo (MKE Ankaragücü), Allyson (Bandırmaspor), Serkan Kırıntılı (Corendon Alanyaspor), Valentin Gheorghe (Steaua Bükreş-kiralık), Mert Yılmaz (Antalyaspor), Isaac Sackey (Atakaş Hatayspor), Umut Nayir (Eyüpspor), Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş-kiralık), Metehan Mimaroğlu (Eyüpspor-kiralık), Onur Atasayar (Bursaspor), Nika Gagnidze (Dila Gori-kiralık), Adel Bettaieb (F91 Dudalenge), Durel Avounou (Le Mans), Strahil Popov (Eyüpspor)

Gidenler: Denizhan Taşkan (1461 Trabzonspor-Kiralık), Ercan Coşkun (Çaykur Rizespor), Emirhan Çalışkan (Adıyaman FK), Alim Öztürk (Yılport Samsunspor), Fuat Bavuk (İskenderunspor), Yusuf Emre Gültekin (Yılport Samsunspor), Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç (Futbolu bıraktı), Avdija Vrsajevic, Atalay Babacan (Galatasaray-Kiralıktan döndü), Atakan Üner (Beşiktaş-Kiralıktan döndü), Ajdin Hasic (Beşiktaş-Kiralıktan döndü), Faruk Can Genç (Trabzonspor-Kiralıktan döndü)

EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCU

Yapılan transferlerden sonra Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu da belli oldu. Transfermarkt verilerine göre en değerli 10 futbolcu şöyle:

10 - DİEGO ROSSİ (FENERBAHÇE) 14.5 MİLYON EURO

9- BERTRAND TRAORE (BAŞAKŞEHİR) 16 MİLYON EURO

8- ALTAY BAYINDIR (FENERBAHÇE) 16 MİLYON EURO

7- DELE ALLİ (BEŞİKTAŞ) 16 MİLYON EURO

6- KEREM AKTÜRKOĞLU (GALATASARAY) 16.5 MİLYON EURO

5- YUSUF YAZICI (TRABZONSPOR) 17 MİLYON EURO

4- UĞURCAN ÇAKIR (TRABZONSPOR) 18 MİLYON EURO

3- NATHAN REDMOND (BEŞİKTAŞ) 18 MİLYON EURO

2- LUCAS TORREİRA (GALATASARAY) 20 MİLYON EURO

1- MAURO ICARDİ (GALATASARAY) 22 MİLYON EURO