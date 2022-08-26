İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor

Beşiktaş'ın İngiltere'den Weghorst, Saiss ve Masuaku'nun ardından ünlü futbolcu Dele Alli'yi de transfer etmesi İngiliz basınında geniş yer buldu.

İngiltere'nin ünlü Skysports kanalı, Dele Alli transferini duyururken şu ifadeleri kullandı:

“Dele Alli Beşiktaş için İstanbul'da. Bu çılgın kulüp adeta Premier Lig takımı kuruyor. Dünyanın en yetenekli futbolcularından birini 26 yaşında ikna etmek inanılmaz bir olay. Dele Alli, NKoudou ve Valerien Ismael'le yaptığı görüşmelerden sonra ikna oldu. Yeni bir başlangıç yapmak için Türkiye'yi seçti. Kariyerini tekrar canlandırmayı hedefliyor.”

İngiliz gazeteleri de transfere geniş yer ayırdı ve Dele Alli'nin tekrar İngiltere Milli Takımı'na dönmek için sürekli oynayabileceği Beşiktaş'ı seçtiğini yazdı.

Beşiktaş, Dele Alli'yi sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladı. Sezon sonunda ise 8 milyon euro ödemesi halinde bonservisini alabilecek.