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Dele Alli'nin Türkiye'ye geri dönmeyeceği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Dele Alli belirsizliği yaşanırken yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 12:59
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Dele Alli, Türkiye'ye gelmiyor

Dele Alli'nin Türkiye'ye geri dönmeyeceği ortaya çıktı
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Süper Lig'de alınan seri galibiyetlerin ardından Beşiktaş'ta hava tamamen değişti. 

Şenol Güneş'in camiada yarattığı umut dolu futbol yüzleri güldürürken, bir yandan da zirveye ortak olan Kartal'ın ligin sonuna kadar mücadelesini sürdürecek olması taraftarları yeniden havaya soktu.
Bir yandan da Beşiktaş'ta gelecek sezonun da yapılanması başlamış durumda. Şenol Güneş'le birlikte yeniden yükselişe geçen Siyah-Beyazlılar'da gelecek ve gidecek isimler konusunda operasyon tüm hızıyla sürüyor.
TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiralanan Dele Alli, beklenen etkiyi gösterememişti. Son olarak maçların geniş kadrosuna bile girmekte zorlanan Dele, idmanda adalesinden sakatlanmıştı. Tedavisine İngiltere'de devam edilen deneyimli oyuncu, sezonu kapattı.

Tecrübeli ismin, Türkiye'ye dönmeyeceği öğrenildi.

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