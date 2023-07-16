Dele Alli'nin flaş itiraflarına annesinden yanıt geldi: Artık oğlumla iletişimim yok

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli, geçen gün skandal itiraflarda bulunmuştu. İngiliz yıldızın röportajından sonra biyolojik annesinden açıklama geldi.

Dele Alli'nin flaş itiraflarına annesinden yanıt geldi: Artık oğlumla iletişimim yok

Dele Alli'nin Gary Neville ile yaptığı röportaj sonrası, annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''GÖZYAŞLARIMI TUTAMIYORUM''
İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Dele Alli'nin annesi, "Oğlumun çocukken maruz kaldığı tacizi anlattığını duyduğumdan beri gözyaşlarımı tutamıyorum. Onun tacize uğradığı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Çok üzgünüm. Evime aldığım birinin güvenime en kötü şekilde ihanet etmiş olduğunu görmek kalbimi kırıyor. Artık oğlumla iletişimim yok ve sadece onu tekrar görme şansım olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Dele Alli, Gary Neville ile yaptığı röportajda, altı yaşındayken annesinin bir arkadaşı tarafından taciz edildiğini açıklamıştı.

Alli aynı röportajda annesinin alkolik olduğunu, henüz küçük yaşlarda uyuşturucu kullanımı ve ticaretine dahil olduğunu anlatmıştı.

27 yaşındaki Dele Alli 12 yaşında korumaya alındı.

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