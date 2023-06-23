Dele Alli'nin kız arkadaşı Cindy Kimberley İbiza'da olay oldu

Editör: Barış Atakan

Geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Everton’dan Beşiktaş’a kiralanan İngiliz orta saha Dele Alli’nin geleceği belirsizliğini korurken genç yıldızın kız kardeşi Cindy Kimberly çıktığı İbiza tatili sırasında paylaştığı bikinili pozlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

ALABAMA TASVİRİ YAPMIŞ

Pembe bikinisi ve klasik arabasıyla paylaştığı resimlerle takipçilerinin ağzını açık bırakan Cindy Kimberly paylaşımının altına "İyi bir film izledikten sonra turta yemeyi sever misin" diyerek pozlarının Patricia Arquette'in ikonik True Romance filmindeki Alabama tasviri olduğunu açıkladı.

HERHANGİ BİR GİRİŞİMDE BULUNMAYACAKLAR

Beşiktaş’ta forma giydiği yarım dönemde 15 maçta forma giyen Dele Alli 2 gol 1 asist kaydetmesine karşın siyah-beyazlılar İngiliz futbolcuyu transfer etmek için herhangi bir girişimde bulunmayacağını ifade etmişti.