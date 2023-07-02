Dele Alli'ye Everton'dan son uyarı

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz sezonun başında Everton'dan kiralık olarak Beşiktaş'a katılan İngiliz yıldız Dele Alli, sözleşmesinin bitmesinin ardından eski kulübüne geri döndü.

Beşiktaş'ta çalkantılı bir sezon geçiren Dele Alli, Siyah Beyazlı taraftarlar başta olmak üzere teknik ekip tarafından artık gözden düşmüştü.

İngiliz basınından Liverpool Echo'nun haberine göre; Dele Alli'nin Everton'da son şansının olduğu dile getirildi. İsteneni verememesi halinde takımdan tekrardan gönderilmesi gündeme geldi.