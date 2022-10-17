Delik korkusu nedir, kimlerde görülür?

Uzmanlar, “fobiler kişinin iş, sosyal ve günlük yaşantısını etkileyecek şiddete ulaştığında mutlaka tedavi edilmeli” diyor. Aynı fobiler gibi tripofobi yani delik korkusu da bu nedenle çok önemli. Delik korkusu özellikle delikli nesnelere, varlıklara veya dikdörtgen, yuvarlak, dışbükey gibi birbirine çok benzer geometrik şekillere karşı aşırı korku, kaygı, stres, tiksinme ve rahatsızlık hissini ortaya çıkarıyor.

Delik korkusu hastalığı hakkında yeterli bilgi yok denecek kadar az. İnsanların %16’sında rastlanıyor. Rahatsızlığı olan kişilerde genellikle hafif seyredilen belirtiler, rahatsızlığı ilerleyen kişilerde günlük yaşamı etkileyebilecek duruma gelebiliyor. En sık görünen belirtiler şunlar:



Tiksinme ve rahatsızlık hissi

Terleme

Titreme

Ürperme

Kusma

Aşırı ve ısrarcı korku

Ciltte kaşıntı

Mide bulantısı

Kalp çarpıntısı

Nefes darlığı

Durumdan veya tetikleyicilerin bulunduğu ortamdan kaçmaya çalışma



Aniden sinirlenme

Denge bozuklukları

Baş ağrısı

Endişe krizleri

Panik ataklar

Ölüm korkusu

Delik korkusu her yaşta görülebiliyor.

Anlık rahatsızlıklar genellikle önemsenmez ve göz ardı edilir. Fakat korku ve tiksinme hissi uzun süreli olduğunda kişinin özel, sosyal ve iş hayatını, günlük yaşantısının etkileyecek boyuta geldiğinde kişi tedavi aramaya başlıyor. Kişi görüntülere karşı herhangi bir korku, tiksinme, stres ve kaygı hissedip hissetmediğini sorguluyor.

Hastalığın kesin nedeni bilinmiyor. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalarla rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olabilecek bazı yaklaşımlarda bulunulmuş.

Kişilerin yılan, ahtapot gibi zehirli hayvanların gözlerinden ya da geometrik desenli derilerinden kaynaklanan korku ve tiksinme hissi bu yaklaşımlardan biri. Delik korkusu aynı zamanda 13 numara fobisi gibi kültürel bir kökene dayanıyor.



Delikli, gözenekli birçok nesne delik korkusu hastalığına neden oluyor. İşte o delikli bazı nesneler:



Bal petekleri

Çilek

Süngerler

Su damlacıkları

Kümeler halinde görülen Lotus çiçeği tohumları

Göz kümesi

Nar taneleri

Ciltte oluşan kabarcıklar

Mısır

Sabun köpüğü

Kavun

Mantar

Geometrik desene sahip hayvanlar

DELİK KORKUSU HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Tripofobi rahatsızlığının tedavisi mümkün. Uygulanan tedavi yöntemlerinde başarı oranı oldukça yüksek. Tedavi sonrası kişilerde rahatsızlık belirtileri tamamen ortadan yok oluyor. İlaç destekli bir terapiyle bu hastalıktan kurtulunuyor.