Delik korkusu nedir, kimlerde görülür?

Uzmanlar, “fobiler kişinin iş, sosyal ve günlük yaşantısını etkileyecek şiddete ulaştığında mutlaka tedavi edilmeli” diyor. Aynı fobiler gibi tripofobi yani delik korkusu da bu nedenle çok önemli. Delik korkusu özellikle delikli nesnelere, varlıklara veya dikdörtgen, yuvarlak, dışbükey gibi birbirine çok benzer geometrik şekillere karşı aşırı korku, kaygı, stres, tiksinme ve rahatsızlık hissini ortaya çıkarıyor.
Delik korkusu hastalığı hakkında yeterli bilgi yok denecek kadar az. İnsanların %16’sında rastlanıyor. Rahatsızlığı olan kişilerde genellikle hafif seyredilen belirtiler, rahatsızlığı ilerleyen kişilerde günlük yaşamı etkileyebilecek duruma gelebiliyor. En sık görünen belirtiler şunlar:
Tiksinme ve rahatsızlık hissi
Terleme
Titreme
Ürperme
Kusma
Aşırı ve ısrarcı korku
Ciltte kaşıntı
Mide bulantısı
Kalp çarpıntısı
Nefes darlığı
Durumdan veya tetikleyicilerin bulunduğu ortamdan kaçmaya çalışma
Aniden sinirlenme
Denge bozuklukları
Baş ağrısı
Endişe krizleri
Panik ataklar
Ölüm korkusu
Delik korkusu her yaşta görülebiliyor.
Anlık rahatsızlıklar genellikle önemsenmez ve göz ardı edilir. Fakat korku ve tiksinme hissi uzun süreli olduğunda kişinin özel, sosyal ve iş hayatını, günlük yaşantısının etkileyecek boyuta geldiğinde kişi tedavi aramaya başlıyor. Kişi görüntülere karşı herhangi bir korku, tiksinme, stres ve kaygı hissedip hissetmediğini sorguluyor.
Hastalığın kesin nedeni bilinmiyor. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalarla rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olabilecek bazı yaklaşımlarda bulunulmuş.
Kişilerin yılan, ahtapot gibi zehirli hayvanların gözlerinden ya da geometrik desenli derilerinden kaynaklanan korku ve tiksinme hissi bu yaklaşımlardan biri. Delik korkusu aynı zamanda 13 numara fobisi gibi kültürel bir kökene dayanıyor.
Delikli, gözenekli birçok nesne delik korkusu hastalığına neden oluyor. İşte o delikli bazı nesneler:
Bal petekleri
Çilek
Süngerler
Su damlacıkları
Kümeler halinde görülen Lotus çiçeği tohumları
Göz kümesi
Nar taneleri
Ciltte oluşan kabarcıklar
Mısır
Sabun köpüğü
Kavun
Mantar
Geometrik desene sahip hayvanlar
DELİK KORKUSU HASTALIĞININ TEDAVİSİ
Tripofobi rahatsızlığının tedavisi mümkün. Uygulanan tedavi yöntemlerinde başarı oranı oldukça yüksek. Tedavi sonrası kişilerde rahatsızlık belirtileri tamamen ortadan yok oluyor. İlaç destekli bir terapiyle bu hastalıktan kurtulunuyor.
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