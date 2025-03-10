DEM heyeti CHP'yi ziyaret etti! Bakırhan konuşuyor...

DEM Parti'nin ikinci siyasi parti turuna bugün başladı. Heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Antalya Milletvekili Saruhan Oluç yer alıyor. DEM'in ilk durağı EMEP oldu.

Dem Parti heyeti ikinci durak olarak CHP'ye geldi. Heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin karşıladı.

2 saat süren görüşme sonrası heyet açıklamalarda bulunuyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları şu ifadelerde bulunuyor;

"Özellikle Öcalan'ın yapmış olduğu çağrıyla bilgilendirme ve değerlendirme mahiyetinde görüştük. Parlamentonun burada üstleneceği rolün toplumsal barışa ne kadar katkı sağlayacağının altını çizmek istiyorum. Başta iktidar ve devlet barış zeminini güçlendirmeli. CHP'nin sürece katkısı son derece önemli.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatimoğulları'nın konuşmasından sonra konuştu "Hiçbir ana ağlamayacaksa" sürece katkı sağlanması gerektiğini söylen Özgür Özel, "Biz CHP olarak bunun neresindeyiz? Biz Kürt sorununu inkar etmeyen, Kürt sorununu dışlamayan, aksine Kürt sorununu da kapsayan ve çözecek olan bir demokratikleşme paketini üzerinde demokratikleşme paketinin üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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