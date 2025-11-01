ANKA Haber Ajansı'nın DEM Parti'den edindiği bilgiye göre, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, 3 Kasım'da İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan vatan haini Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Öte yandan İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan vatan haini Abdullah Öcalan aile üyeleri ile cezaevinde görüştü.

Öcalan'ın avukatlığını üstlenen Asrın Hukuk Bürosu, İmralı'da aile görüşü kapsamında, aralarında yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın da bulunduğu yakınları ile görüşme yaptığını duyurdu.

Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan paylaşımda, "İmralı Adası’nda tutulmakta olan Sayın Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile bugün (31 Ekim) aile görüşü gerçekleştirmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

İmralı Heyeti 30 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüşmüştü. Görüşmede, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yer almıştı.

Bir saat süren görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" ifadeleri kullanılmıştı.