DEM Parti ve MHP yöneticileri TBMM'de görüşme gerçekleştiriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti'nde bulunan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol karşıladı.

Görüşmede "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine ilişkin gündemler görüşüldü.

Süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini ve yasal adımlara ihtiyaç olduğunu belirten Pervin Buldan "Sürecin geldiği aşama itibariyle yeni bir zeminde ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. İkinci aşamada yasal ve hukuki zemine ihtiyaç var. Yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme bir barış yasası olmalıdır" dedi.

Bahçeli ise "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade etti, her cümlesine imzamı atıyorum" dedi.

İKİ PARTİ RAPORU VERDİ

Öte yandan TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında MHP ve DEM Parti hazırladıkları raporu komisyona sundu.

MHP'nin komisyona sunduğu 120 sayfalık raporda, "Terörsüz Türkiye kapsamında cezaevindeki mahkûmların durumlarında iyileştirme TBMM’nin bir infaz kanunu değişikliği yapmasıyla mümkündür" denildi.

DEM Parti'nin komisyona sunduğu 99 sayfalık raporda ise, "Demokratik Entegrasyon Yasası"na vurgu yapıldı.