… Ve Bahçeli, sonuçta amacına ulaşacak.

Görünen o ki bebek katili ile yüzyüze görüşülecek, umut hakkı tanınacak.

*

DEM; -muhalefetin milliyetçi kesimi kendilerine karşı çıkmalarına rağmen- ne ettiler ettiler görüşme onayını aldılar.

Yeri geldi sertleştiler.

Yeri geldi emir vaki konuştular.

Hatta meydan okudular.

Şimdi de Bahçeli’yi, övüyor, tebrik ediyorlar…

*

Niye?

Kararlılığından(!) ve cesaretinden(!) dolayı imiş!

Ve bugün DEM, Bahçeli’nin sayesinde Apo’nun muhatap alınma noktasına geldiklerinden derin bir ‘Oh!’ çektiler.

*

Anlamadığım şu:

Erdoğan ve Bahçeli, Bebek katilinden nasıl bir yol yordam öğrenecekler ki?

O durum bilinmezken, bebek katiline umut hakkı da verileceği…

Parti kurup, meclise gireceği artık uzak bir ihtimal değil.

*

Anlayamadığım, binlerce insanın ölümünden sorumlu biriyle…

Önce idam, sonra da müebbet alan biriyle görüşme konusunda, Milliyetçi MHP’nin nasıl ikna olduğuna hâlâ şaşırıyorum!

MHP bu süreci nasıl sahiplendi ve niye sahiplendi?

Olacak şey değil!

*

Öyle olunca da bu durumda DEM’in eli güçlendi.

Öyle ki partinin eş başkanı Tülay Hatimoğulları:

“Görüşmeler devletle yapılıyor. AKP, MHP ile değil.” diyor.

Doğrusu bu ifade bile çok düşündürücü!

*

Erdoğan, bu zamana kadar Cumhurbaşkanı sıfatıyla, konuyla ilgili devleti bağlayacak pek bir şey söyledi denilmez. Kendileri hep sessiz kalırken, sorumluluğu Bahçeli üzerine aldı.

Hatta Bahçeli; İBB ve İmamoğlu davasının TRT’den yayınlanma konusuna “Duruşma TRT’den yayınlanmalı” şeklindeki çıkışına Erdoğan’ın bir şey söylememesi, sessiz kalması da oldukça manidar.

*

Her neyse!

Hatimoğulları da; bebek katili ile yapılacak olan görüşmelerin, sadece siyasi kanatla değil, devlet kanadıyla da yapılıyor olduğu konusunu topluma açıklamış oldu.

Oldu da yine de onları üzen konu, bu işe CHP’nin yanaşmaması!..

*

İşte o konuda çok mustaripler.

Ve hâlâ… büyük bir umutla – ve niyeyse- bu görüşmelere CHP’nin de dahil olacağı konusunda umutlarını koruyorlar.

*

Peki, CHP bu sürece dahil olur mu?

Sanırım dahil olmaz.

Olmamalı da!..

Karayılan tehdit etse de Sayın Özel, parti tabanından aldığı destek ve milletin CHP’nin kararına gösterdiği olumlu refleks sonrasında kararını değiştirmez.

Sonuçta memleket meselesi değil, Apo gerçeği var.

*

Hem DEM niye bu kadar üzülmüş olabilir ki?

İstedikleri oldu.

Komisyon, oy çokluğu ile yüz yüze konuşulma kararını verdi…

Bakın DEM, “Görüşmeler devletle yapılıyor” da diyor.

Zaten öyle istemiyorlar mıydı?

Şimdi neyi nasıl yapacaksanız, yapın!

CHP sizin için hiçbir zaman ‘Olmazsa olmazınız’ olmadı ki.

Yoksa muhatabınız devlet olduğu halde, hâlâ CHP’siz elinizi güçsüz mü görüyorsunuz?

*

Eğer öyleyse, siz de istedikçe istiyorsunuz canım!..

Olmaz ki!

Bu kadar da çok şey istenmez ki!