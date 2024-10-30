DEM Parti 29 Ekim’in ertesi günü Cumhuriyet’i hedef aldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına ilişkin, “toplumcu bir belediyeciliği hayata geçirdiği için rahatsız olmuşlar. Defalarca bunu gördük yeter artık” dedi. Bakırhan, Cumhuriyet’i aldığı konuşması ise dikkat çekti. Bakırhan, “Cumhuriyet hedeflerine ulaşamadı, herkesin cumhuriyeti olamadı” ifadelerini kullandı.

BAKIRHAN: BU OYUNLARI BIRAKIN, BU YANLIŞTAN DÖNÜN

PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakırhan, “Başlarken olumsuz bir şeyle başlamak istemiyordum ama halkın iradesi olarak seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bugün gözaltına alındı. Özer, Kent uzlaşısıyla seçilmişti. Ahmet Özer demokratik toplumcu bir belediyeciliği hayata geçirdiği için rahatsız olmuşlar. Defalarca bunu gördük yeter artık. Bu oyunları bırakın, bu yanlıştan dönün halkın iradesine saygı gösterin Ahmet Özer'i de derhal serbest bırakın” şeklinde konuştu.

“CUMHURİYET HEDEFLERİNE ULAŞAMADI”

‘Cumhuriyet hedeflerine ulaşamadı, herkesin cumhuriyeti olamadı.’ diyen Bakırhan, “Küçük bir azınlığın cumhuriyeti oldu. Cumhuriyet’in özü demokrasidir ancak olmadı. Yüz yıl süren cumhuriyet herkesin olmadı. Cumhuriyet’in ilk yüzyılında en çok da Kürtler büyük bir zulme uğradı. Hükümet ve iktidarlar değişse de cumhuriyet ve Kürtlerin ilişkisi bir türlü değişmiyor. İnkar ve baskı üzerine kurulu bir şekilde devam ediyor” dedi.

BAKIRHAN’DAN İKTİDARA MESAJ

Bu ülkenin 100 yıldır ölümlere, kutuplaşmalara trilyon dolarlar harcadığını söyleyen Bakırhan, buna rağmen çözülmeyen bir Kürt sorunu olduğunu belirtti. Bakırhan, “Olmayan bir demokrasi. Yüz yıl sonra bile hala beka deniyorsa demek ki bir yerde yanlış yapıldı. Şimdi bu yanlıştan dönmek için ciddi bir fırsat var. Cumhuriyet Kürtlerle, Alevilerle, dışladığı tüm halklar ve inançlarla, en önemlisi de demokrasi ve özgürlüklerle barışmalıdır. Cumhuriyet ikinci yüzyılın başlangıcını barışmakla sağlayabilir!” ifadeleri kullandı.

"50 MİLYONU AŞKIN KÜRDÜ YOK EDEMEYECEKSİNİZ, BUYURUN ÇÖZÜMÜNÜZÜ AÇIKLAYIN"

Bakırhan, Kürt sorununun inkârı ve yok sayılmasının siyaset değil, gerçeklikten kaçış olduğunun altını çizdi. Bakırhan, "50 milyonu aşkın Kürdü yok edemeyeceğinize göre, buyurun siz de çözümünüzü açıklayın. Nedir Kürt sorunu? Nedir Kürt sorununa dair çözümünüz?" dedi. Hem hükümete hem de muhalefete açık ve somut politikalar geliştirme çağrısında bulunan Bakırhan, Türkiye’nin uzun süredir devam eden etnik ve siyasi meselelerine kalıcı çözümler bulunması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük bir sorumluluk düştüğünü söyledi.