DEM Parti, AKP ile görüşecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti, AKP ile görüşecek

İmralı'da PKK Elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, bugün AKP ile görüşme gerçekleştirecek. DEM Parti heyeti ile AKP arasındaki görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmayacak.

DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ve terör örgütü PKK Elebaşı Öcalan'ın açıklamaları sonrası yeni süreç devam ediyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 2 Ocak'ta ziyaret eden DEM Parti heyeti, yeni haftanın ilk günü AKP TBMM Grubunu ziyaret edecek.

Görüşmede AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer parti yöneticileriyle görüşecek. Görüşmede Erdoğan olmayacak.

Öte yandan DEM Parti heyeti ayrıca Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelecek.

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