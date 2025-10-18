DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, Brüksel/Avrupa Temsilcisi Eyyüp Doru ve Strazburg Temsilcisi Fayik Yagizay’dan oluşan heyet, Avrupa Sosyalistler Partisi’nin (PES) Amsterdam'da yapılan kongresine katıldı. Kongreden sonra PES Liderler Zirvesinde bir araya gelen liderler kısa konuşmalar da yaptı.

Bakırhan, orada yaptığı konuşmada "Burada olmaktan çok memnunum. İki gündür çok önemli tartışmalar yaptık. 50 milyon Kürt, demokrasi, adalet ve eşitlik mücadelesi veriyor. IŞİD’i yenen Rojava’daki Kürtler eşit haklara sahip olmak istiyor. Biraz önce konuşan tüm konuşmacılar adaletten, ortak bir yapıdan bahsetti. Ancak Kürtlerin demokrasi ve özgürlük meselesindeki arayışlarının da bu mecralarda ve platformlarda konuşulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BAKIRHAN, AVRUPA'DAN KÜRTLER İÇİN DESTEK İSTEDİ

Kürtlerin Orta Doğu’nun en seküler halkı olduğunu söyleyen Bakırhan, "Kürtlerin özgürlük mücadelesine öncülük yapanlar kadınlardır, gençlerdir. Dolayısıyla başta PES olmak üzere Avrupa’daki dostlarımızın, yoldaşların, bu ilkelere kıymet biçen siyasi partilerin; Ukrayna ve Filistin’de olduğu gibi, Suriye’de Kürtlerin demokrasi ve özgürlük arayışına da Türkiye’deki çözüm arayışlarına da katkı ve destek sunmalarını istiyoruz. Biz Türkiye’nin üçüncü büyük partisiyiz ve umudumuz büyük. Mücadele eden bir gelenekten geldiğimiz için bir gün mutlaka dayanışarak kapitalizm ve modernizm karşısında kadınların ve doğanın özgürleşeceğine inanıyoruz. Bu inançla hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.