DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair açıklama yaptı.

DEM Partili Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Herkes ve hepimiz 'Terörsüz Türkiye' hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız" sözlerine değindi.

TALEPLERİ TEK TEK SIRALADI

Bakırhan, DEM Parti'nin 10 maddelik talep listesini açıklayarak "Şimdi sizlere soruyorum. Şu ana kadar saymış olduğumuz taleplerin hangisi abartılı? Hangisi uçuk? Hangisi maksimalisttir?" dedi.

İşte DEM Parti'nin talep listesi:

1. Herkese aynı nazardan bakan ve herkesi kapsayan anayasal bir yurttaşlık istiyoruz.

2. Keyfilik rejimi değil hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz.

3. Kayyumların değil iradenin esas alınması gerektiğini istiyoruz.

4. Sözün, basının ve örgütlenmenin özgürce nefes alabildiği kamusal bir alan olsun istiyoruz.

5. Ana dilde eğitim hakkını istiyoruz.

6. Yerelin sözünün duyulduğu, kararının yerelden filizlendiği bir demokrasi istiyoruz.

7. Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve infaz yasası başta olmak üzere temel yasalarda acilen düzenlemeler yapılsın istiyoruz.

8. Hakikat, adalet ve onarım eksenli bir geçiş dönemi yasasıyla yola revan olalım istiyoruz.

9. Hasta ve siyasi tutsakların bırakılmasını, cezaevlerinin rahatlatılmasını istiyoruz.

10. Siyasi sebeplerle sürgünde bulunan yol arkadaşlarımızın bir an önce kendi topraklarına dönmesini istiyoruz.

Editör not: Talepler, metinde 10 maddeye ayrılacak şekilde sıralaması yapılmıştır.

Bakırhan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"1 Ekim’de açılan yeni yasama yılıyla birlikte toplumun gözü kulağı Meclis’e çevrilmiş durumda. Son bir yılda çözüm ve barış adına önemli anlara tanıklık ettik; bu gelişmeler, çatışmanın değil siyasetin konuştuğu yeni bir dönemin kapısını araladı. Meclis çatısı altında kurulan komisyon bu sürecin önemli bir zemini olarak öne çıktı. Komisyon, bir asırdır ülke gündeminden düşmeyen ve son elli yılda büyük acılar yaşatan bir meseleyi ele alıyor.

"KOMİSYONUN SON BİR DİNLEME DAHA YAPMASI GEREKİYOR"

Komisyonun son bir dinleme daha yapması gerekiyor. Sayın Öcalan'ı dinlemesi gerekiyor. Sayın Öcalan konuştukça çözüm zemininin güçlendiğine, sunduğu barış perspektifiyle süreci aydınlattığına hepimiz şahidiz. Yüz yıllık bir meselenin çözümünü konuşurken ürkeklik olmaz; cesur olmalı, önyargılarımızı bir kenara bırakmalıyız. Komisyonun Sayın Öcalan'la görüşmesini tabuya çevirmemeliyiz. Demokrasiler tabularla değil, demokratik müzakerelerle gelişir. Gelin bu yasama yılını Türkiye tarihinin çözüm yılı yapalım.

Biz DEM Parti olarak “barış” diyoruz. Ama en önemli barışlardan birinin ekonomik barış olduğunu özellikle vurguluyoruz. Ekonomik barış, tüm barışların altyapısıdır. Ekonomik barışın yolu da tıpkı siyasal barışta olduğu gibi eşitliği ve adaleti tesis etmekten geçer.

"BARIŞ MÜMKÜNDÜR"

Bizi bu güne getiren umuttur. Hazırız. Halklar hazır, sokak hazır, kapıyı çalan tarih dünden hazır. Mücadelemizle başaracağız. Bu tarihi kapıdan hep birklikte Demokratik Cumhuriyet'e adım atacağımız günler uzak değil. Barış mümkündür, yeter ki irade, cesaret ve samimiyet olsun."