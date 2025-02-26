DEM Parti başvuru yapmıştı.. 3. İmralı ziyaretine onay çıktı!

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü kez İmralı Adası'na gitmek için başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı ziyaret başvurusuna onay verdi. Ziyaretin yarın gerçekleşeceği öğrenildi.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde daha önce Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer almıştı. Bu kez başvuru listesinde Ahmet Türk'ün de ismi de yer alıyor.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERDEN FARKLI OLACAK

Yarın yapılacak görüşmenin önceki görüşmelerden farklı olarak 3 kişiyle değil, 7 kişiyle gerçekleşeceği açıklandı.

Heyette, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, Ahmet Türk, Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve Cengiz Çiçek yer alacak. Yedinci ismin kim olacağı henüz açıklanmadı.

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu.



DEM heyeti, iki kez PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.