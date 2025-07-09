'DEM Parti bebek katilinden videolu mesaj bekliyor' Ankara kulisleri bu iddia ile kaynıyor



Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından silah bırakmaya yönelik ilk somut adımını atmasıyla, Kürt sorununun çözümüne yönelik yürüyen sürecin hızlanacağı değerlendirilirken, DEM Parti'de bebek katili Abdullah Öcalan'ın video mesaj aracılığıyla sürecin geldiği aşamaya ve sonrasına yönelik görüşlerini paylaşacağına yönelik güçlü bir beklentinin hakim olduğu kulislerde konuşuluyor.

SİLAH BIRAKMA TÖRENİ İÇİN ÖCALAN'DAN VİDEOLU MESAJ BEKLENİYOR

DEM Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 11 Temmuz Cuma günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde Süleymaniye’de yapılması planlanan PKK’nın silah bırakma etkinliğinin güvenlik gerekçesi sebebiyle canlı yayınlanmayacak ancak DEM Parti, töreni izlemesi için bir heyet oluşturdu. Heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile bazı DEM Partili milletvekilleri yer alacak.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’dan bir video mesaj gelmesini beklediklerine dikkati çeken partili kaynaklar, video mesajda sürecin yeni aşamasına dair Öcalan’ın mesajlarının yer alacağını söyledi.

KOMİSYONUN YAZ BİTMEDEN KURULMASINI TALEP EDİYORLAR

DEM Partili kaynaklar, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından silah bırakmaya yönelik ilk somut adımı atmasına yönelik beklentiler ile TBMM kapanmadan kurulacağı ifade edilen komisyona yönelik yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un parlamentoda kurulması beklenen komisyon için yeniden Meclis’teki siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek partilerden gelen bütün önerilerin ortak noktalarının belirlenmesini amaçlıyor.

Kulislerde kurulacak komisyon için önümüzdeki hafta toplantı çağrısı yapabileceği de konuşulurken, DEM Partili kaynaklar, siyasi partilerin ortaklaştığı noktaların belirlenmesinden yana olduklarını ifade ediyor.

"KOMİSYON, YASA HAZIRLIĞI İÇİN YAZ BOYU ÇALIŞMALI"

DEM Partili kaynaklar, komisyonun yazın kurulması gerektiğini belirterek TBMM’nin yazın çalışmadığı için yasa yapamayacağı ancak komisyon kurulduğu takdirde yeni yasama dönemine hazırlık yapılabileceğini belirtti. Sürece ilişkin STK ile bölge ve il ziyaretlerinde yurttaşlarla buluşularak sürecin toplumsallaştırılmasının yaz döneminde yapılabileceği vurgulandı. Kaynaklara göre, yaz sürecinin “biriktirme” süreci olabileceği kaydedildi. Partililer, henüz sürecin çözüm çerçeve yasasının olmadığı, silah bırakanlara ne olacağına dair hukuki çerçevenin belli olmadığını belirterek komisyonda bu konulara dair önerilerin ele alınmasının Ekim ayında çalışmaya başlayacak TBMM için hazırlık olacağına dikkati çekti.