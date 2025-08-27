DEM Parti bebek katilini ‘Baş müzakereci’ ilan etti: Skandal önerileri sıraladı

İktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ adını verdiği süreçte terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıklasa da tartışmalar artarak devam ediyor. Vatandaşlar sürece oldukça şüpheci yaklaşırken anketlerde desteğin giderek azaldığı görülüyor. Öte yandan AKP ve MHP içinde de teröristbaşı Öcalan’ın yaptığı açıklamalar ile sık sık öne çıktığı sürece yönelik tepkiler dile getiriliyor.

Söz konusu açılım sürecinin başlaması sonrası İmralı’da cezasını çekmeye devam eden bebek katili Öcalan’ın tahliye edileceği konuşulurken DEM Parti’den de bu konuda skandal açıklamalar geldi.

DEM Parti’den gelen son skandal açıklamayı partinin eş başkanı Gülay Hatimoğlulları’ndan geldi. Halk TV canlı yayınında konuşan Hatimoğulları teröristbaşı Öcalan’ı ‘Baş müzakereci’ ilan etti.

Sürecin yönetilmesi için kurulan komisyonun bebek katili ile görüşmesi gerektiğini savunan Hatimoğlulları, “Bizim bu komisyondan tabii ki toplumun da en önemli beklentisi, başta Kürt halkı olmak üzere en önemli beklenti komisyonun Sayın Öcalan'la bir an önce görüşme sağlaması. Bu çok önemli olacak" dedi.

Siyasi partilerin Öcalan ile görüşme konusunda tereddüt yaşamaması gerektiğini iddia eden Hatimoğlulları, Meclis’ten geçmesini istedikleri yasal düzenlemeler ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu hangi komisyon hangi yasal çalışmaları düzenlemeli? Aslında bu da buna tekabül eder. Mesela infaz yasası. Mesela terörle mücadele yasası.

2 Haziran'daki düzenleme beklentileri karşılamadı infaz düzenlemesi. mesela işte silah bırakanlar için bir özel yasanın çıkması. Hani silah bırakan nereye gidecek, ne yapacak? Üç beş insandan bahsetmiyoruz. Binlerce insan var. ve buradaki bir demokratik entegrasyon nasıl gerçekleşecek? Bütün bunlarla ilgili çok ciddi yasal düzenlemelere elbette ihtiyaç var."

Öte yandan DEM Partili Hatimoğlulları, bebek katili Öcalan’ın komisyon ile yapacağı görüşmenin faydalı olacağını savundu.