DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İmralı süreci ve yargı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, Demirtaş için ise özgürlük istedi. Konuşmasından çok konuşmadığıyla dikkat çeken DEM Parti Eş Genel Başkanı, bebek katili Öcalan'ın ismini hiç anmadı.

ÖCALAN'IN İSMİNİ AĞZINA ALMADI

Geçtiğimiz haftalarda İmralı süreci suistimal edilmiş ve Gazi Meclis'te PKK ve teröristbaşı Öcalan lehinde sloganları atılmıştı. Bu skandal hem siyasilerden hem de kamuoyundan büyük tepki toplamıştı. DEM Parti'den adeta geri adım geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Selahattin Demirtaş'a öncelik verdi. İmralı sürecine ve 11. yargı paketine de değinen Hatimoğulları'nın bebek katili Öcalan'ın ismini hiç anmaması dikkat çekti.

İmralı sürecine dair de konuşan Hatimoğulları, "Sürecin ritmi düştükçe savaştan yana olanların cesareti artıyor ve adeta tüm tuşlara basılmışçasına sistematik olarak barış karşıtı sesler yükseliyor. Meclis'te bu savaş hamasetini yapanları çok iyi görmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ KARŞITLARININ TAHRİKLERİNE GELMEYECEĞİZ"

Hatimoğulları, "Tarihi bir fırsatımız var. Herkesin görev ve sorumlulukları belli aslında. Somut adımlar evresine ivedikle girmeli, adımlar atılmalı. Toplumsallaşmayan barış sonuç alamaz. Hepimize görev ve sorumluluk düşmektedir. Komisyonun önümüzdeki süreçte somut adımlara yoğunlaşması, tekil, özgül ve bütüncül geçiş yasalarının çerçevesinin bir an önce çizilmesi ve 2026 yılı bütçesi Genel Kurul’a gelmeden yasal düzenlemelerin yapılması, güven artırıcı ve ön açıcı olacaktır.

"ADIM ATILMADIKÇA SÜREÇ KARŞITLARI, SAVAŞ SİYASETİNDEN NEMALANANLAR CESARETLENİYOR"

Numan Kurtulmuş bir ziyaret gerçekleştirildi. Kürtçe paylaşım yapıldı. Önemlidir, anlamlıdır. Meclis Kürtçe paylaşım yapınca ülke bölündü mü? Hayır, tam tersi. Anadillerine saygı gösterilmiş oluyor. Ez cümle bütün farklı hakların ve inançların bütünleştiği bir birliktelik oluşuyor. Ama ırkçılıktan siyaset devşirenler bu adımları istemezler. Adım atılmadıkça süreç karşıtları, savaş siyasetinden nemalananlar cesaretleniyor. Bunlar savaş siyaseti yapanlar. Barış onların tüm varlık nedenlerini ortadan kaldırıyor. Onlar İstanbul’da Kürt ve Türk işçilerin birlikte ekmek mücadelesi vermesinden korkuyorlar. Süreç karşıtlarının tahriklerine gelmeyeceğiz, enerjimizi barış inşasına harcayacağız" diye konuştu.

"11. YARGI PAKETİNDE ADALET VE DEMOKRASİ YOK"

11. yargı paketine ilişkin de konuşan Hatimoğulları, "İktidarın düzenlemeleri çözüm, adalet, güven sunacağına baskı, zor getiriyor. 11. yargı paketinde adalet ve demokrasi ihtiyacını giderecek tek bir madde yok. Tam tersi antidemokratik maddeler var. Kadınlara, farklı cinsel kimliklere saldırılar var. Kimin kendini nasıl tanımladığına karışmak devletin işi değildir.Toplumun yüzde 76’si ekonomi olumsuz yönde gidiyor, yüzde 70’i yargı ve demokrasi kötüye gidiyor diyor. Merkezi hükümetin görevi bu can yakıcı sorunlara müdahale etmelidir. Ancak iktidar yaşam tarzına müdahale ederek nefret suçlarının önünü açma peşinde.Hukuk ve adalete ekmek ve su kadar ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar Rojin Kabaiş ve Hakan Tosun için adalet istemek üzere sokağa çıkıyor. Cizre’de 43 öğrenciye cinsel tacizde bulunan müdür yardımcısı hakkında verilen hapis cezası bozuldu. Cizre halkı da adalet nöbetinde. Toplumun adalet talebi bu kadar canlıyken adaletin kırıntılarını düzenlemeler yoluyla ortadan kaldırma gayreti yanlıştır. Bu taslağın meclise gelmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş'ı Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ile ziyaret ettiklerini belirten Hatimoğulları, "Sağlıkları, moralleri Barışa olan umutları çok yüksek. Barış tek taraflı adımlarla inşa edilemez. Devletin de yasal düzenlemeler için adım atması gerekiyor. Bunlar bize ulaşan görüşlerin özeti. Kobane Kumpas davasında ceza verilen Demirtaş için AİHM üçüncü kez ihlal kararı verildi. Bu karar göre Demirtaş, Yüksekdağ ve tüm tutuklular derhal serbest bırakılmalıdır. Bu kararın hayata geçirilmesi çağrısını bir kez daha ifade ediyoruz. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" şeklinde konuştu.